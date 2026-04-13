評10項惠台措施 梁文傑：中共用「一碗甜不辣」換到「一盅佛跳牆」

陸委會副主委梁文傑今日列席立法院外交及國防委員會，並回應說明有關中國十項惠台措施問題。（記者陳逸寬攝）

中共在國民黨主席鄭麗文訪中後，於昨日宣布10項惠台措施。陸委會副主委梁文傑今表示，鄭麗文欲將兩岸和平制度化，可能已觸及「兩岸人民關係條例」規定，若國民黨觸及禁地，政府會採取必要措施；中國藉惠台措施獲得的統戰及國際宣傳效果，遠大於惠台措施的讓利，等於是「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」，在宣傳上獲得重大勝利。

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席。多名立委質詢關切鄭習會後影響及中國公布的10項惠台措施。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文提兩岸和平制度化 梁文傑：可能觸及兩岸條例禁地

梁文傑表示，鄭麗文欲將兩岸和平制度化，成為不可逆的過程，可能已經觸及「兩岸人民關係條例」規定，若無政府授權，任何機關團體不得與對岸達成政治議題相關協議，但陸委會不確定鄭麗文所言只是單方意願表達，還是實質會有作為，他強調，若國民黨觸及兩岸關係條例禁地，政府會採取必要措施。

評10項惠台措施 梁文傑：對台灣弊大於利

針對中國提出的10項惠台措施，梁文傑直言，這次中共所獲的統戰、國際宣傳效果，遠大於10大惠台措施的讓利，當中只有「遠洋漁船」內容較新，其他都是「舊瓶裝舊酒」，對台灣弊大於利，中方等於是「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」，在宣傳上獲得重大勝利。

梁文傑說明，所謂「佛跳牆」，是指台灣最大在野黨到北京，在政治上做出和平框架等承諾，向國際社會發出錯誤訊息，恐影響國際社會對台灣的看法。

梁文傑答詢談及兩岸對話時說，若中方仍堅持九二共識、反獨立場為兩岸對話前提，對話的可能性就不大，兩岸除了政治前提仍有許多往來需求；政府的選擇是中華民國的生存，中華民國若不能生存下去，其他利益都不用談了。

惠台措施拋閩滬來台自由行 梁文傑：應經小兩會商討

對於惠台措施中的開放福建省、上海市居民赴台自由行，梁文傑表示，自由行與團客都需要兩岸雙邊協商，「不能2019年中國說斷就斷，現在又說要恢復就恢復，世界上沒有這麼簡單的事」，他強調，台灣政府有台灣政府的立場，無論是自由行或團客，希望先經過小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）的商討，但針對團客問題，中方至今未回覆我方協商要求，目前中方片面拋出自由行，我國政府還在等待中方是否回覆協商要求。

針對中國拋出的金廈共用廈門翔安機場，梁文傑重申，空域協調及安全才是我方主要考慮，翔安機場後來才興建，在國際上須尊重既有機場的航線及飛安高度，雙方在航管上必須有默契，安全上面就不會有問題。

國安局長蔡明彥表示，外離島民眾出國當然可以選擇至廈門翔安機場，但中共在政治操作上會強調「同等待遇」，指台灣的外離島民眾與中國民眾能享有同等使用機場的權利，是中國的政治宣傳操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法