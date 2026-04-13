北市府推公務員育兒居家辦公1小時 林杏兒：盼比照勞工減工時

國民黨籍議員林杏兒受訪表示，認同政策立意良善，希望能讓公務員比照一般勞工，可以直接請假，否則回家要找一小時補上班，壓力更大。（記者方賓照攝）

台北市府在3月份推出「育兒減工時」企業試辦計畫，家中有12歲以下子女的家長每日不減薪、減1小時工時，市府補助企業對應薪資8成。北市府也在本（4）月7日推出新制度，讓家中有12歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」。國民黨籍議員林杏兒受訪表示，認同政策立意良善，希望能讓公務員比照一般勞工，可以直接請假，否則回家要找一小時補上班，壓力更大。

林杏兒認為給予勞工「育兒減工時」計畫立意良善，不過美中不足的是，市府的公務員無法使用。對此，台北市政府人事處長張翠娟說明，根據《公務員服務法》規定，公務人員每天上班要8小時，市府有考慮到家庭跟事業的平衡，因此也在今年3月17日修正《台北市市政大樓各機關彈性上班實施要點》第五點，明定同仁家中有12歲以下的國民小學學童、學齡前幼兒，以及有懷孕期間之配偶、重大傷病、身心障礙、65歲以上等，彈性上班時間可以從2.5小時，改為3小時。

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台北市政府人事處也在4月7日行文各機關單位，正式公告《育兒期間居家辦公作業規範》，讓家有12歲以下兒童的員工，有親自接送需求者，得檢具相關證明文件提出申請，經機關同意後於每日辦公總時數不變前提下，可提早1小時下班，該剩餘1小時的辦公時數，應於離開辦公處所後當日內以居家辦公方式補足。

林杏兒直言，公務員接完小孩，還要找一個小時去補辦公，但是多數人回家後依然忙碌，有些家庭煮飯、帶小孩，可能還要「一打二、一打三」，公務員回家壓力更大。林杏兒也建議，既然是好的方向，涉及到中央的法規，市府無法單一去調整，應主動提出向中央反映、討論，很多政策不要在選舉前喊一喊，開了一堆支票沒有真正去兌現，應真正給予公務員更好的環境，減輕育兒家庭的負擔。

處長張翠娟補充，113年曾與銓敘部討論過，這個部分他們說是入案研議，曾給予回覆是這樣。林杏兒也回覆，希望屆時可以得到一個對公務員比較好的方案。

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