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    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」到台中清水！3度駐駕「笠毅公司」 明晨2點再起駕

    2026/04/13 16:59 記者歐素美／台中報導
    粉紅超駐駕台中市清水區「笠毅公司」，預計14日凌晨2點再起駕。（民眾提供）

    粉紅超駐駕台中市清水區「笠毅公司」，預計14日凌晨2點再起駕。（民眾提供）

    白沙屯媽「粉紅超跑」，今天下午3點抵達大甲溪橋南端，正式進入台中市清水區，沿途吸引大批香燈腳及信眾隨行，現場人潮與車潮湧現，氣氛熱烈，隨後白沙屯媽並駐駕「笠毅公司」，預定明早2點起駕繼續進香行程。據了解，白沙屯媽近幾年只要行經清水，幾乎都駐駕「笠毅公司」，第一年進駐時，業者還不在，趕緊交代員工讓媽祖進門。

    清水警分局長鄭鴻文今天率領員警接駕白沙屯粉紅超跑，清水警分局共動員警力及民力約115人次，依鑾轎行進路線、人潮密集程度及車流狀況，機動調整交通管制措施，採取彈性車道管制，全力確保道路順暢與民眾安全。

    在清水區時，一名黃姓女子攜帶一名兒童，因腳受傷本來要搭乘遊覽車返回北部，結果沒搭到，遇清水警分局接駕時就請求警方協助，警員楊家豪協助將黃女接送至大甲火車站，方便她帶孩子搭車返回北部。

    白沙屯媽「粉紅超跑」隨後走到清水區「笠毅公司」，粉紅超跑就駐駕在該公司，預計明凌晨2點起駕。據了解，白沙屯媽在「笠毅公司」共駐駕（過夜）3次、停駕（短暫休息）2次，第一次到該公司時，業者還不在，趕緊請員工請媽祖進門，業者表示，感謝白沙屯媽疼愛才經常停駐。

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