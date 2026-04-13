李貞秀抓靶子2-2》一度願請辭卻反悔 獅子大開口要黨負責生活問題

民眾黨中評會今討論李貞秀案。李貞秀出席中評會。（記者廖振輝攝）

民眾黨立委李貞秀面臨將被民眾黨開除的危機，原本民眾黨打算上週四開除黨籍，但遇到有中評委出國，加上當時黨內針對開除李貞秀有雜音，認為開除要有十分充足的理由，否則未來恐遭李反咬。據悉，黨內原希望李貞秀自行請辭，李貞秀原本有答應卻有臨時反悔，更哭窮希望民眾黨能解決她的生活問題、支付薪水。

上個月底，傳出中評會內中評委員要求李貞秀知所進退，卻遭李當場拒絕，更威脅查過「紀律評議裁決準則」，最多只能停權，揚言若遭除名將提起訴訟，讓中評會陷入僵局、會議無果而終。

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本報日前獨家報導，高虹安過去涉助理費案時，李貞秀是向檢調檢舉的證人之一，以「內部吹哨者」名義簽名，將在4月9日開鍘李貞秀，但後續民眾黨以遇中評委出國為由暫停開會。據悉，是因黨內針對開除李貞秀有雜音才會延宕改為今天處理。

黨內人士指出，過去民眾黨主席黃國昌曾強調「吹哨者保護」，若此案以相關理由對李貞秀開鍘，恐形成政治上的「迴力鏢效應」，影響黨形象與論述一致性；甚至有人認為開除要有充足理由，不然李貞秀去提告恐站不住腳，因此在上週部分黨內人士主張應審慎處理，避免倉促決策。

另據掌握，黨內原希望李貞秀能自行請辭，以降低衝擊，民眾黨創黨主席柯文哲與黃國昌皆有勸李貞秀請辭，原本李貞秀有一度答應，後來又峰迴路轉反悔，甚至還哭窮，說自己沒有工作會斷炊，還有孩子要養，生活十分艱困，要黨解決她的生活問題，甚至還暗示起碼要補給她薪資，否則她實在活不下去。

民眾黨內部分人士為此感到心軟，並認為應給她機會。但也有人指，過去李貞秀曾說她經濟上沒問題，還一身名牌、出手大方，如今卻哭窮死霸著位子，不好好處理就是在黨裡面埋下未爆彈。

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