獨家》謝衣鳯呼聲高卻卡在這裡 國民黨彰化縣長提名變數未解

立委謝衣鳯（中）在家族不相挺下，仍奮力爭取黨中央提名到最後一刻。（記者張聰秋攝）

國民黨中央週三（15日）中常會可望公布彰化縣長提名人選，最早爭取提名的立委謝衣鳯等3人，搶在宣布前連署發表「聯合聲明」，盼望黨中央於3人之中擇優徵召1人，希望黨主席鄭麗文傾聽地方聲音；3人中較被看好、呼聲最高的謝衣鳯，卻卡在家族長輩態度保留的壓力，能否順利獲得提名仍存變數。

地方政壇支持謝衣鳯的人士直言，期待謝家唯才是用，不宜因家族顧慮影響黨內提名布局，否則恐錯失整合時機，也讓基層支持者的焦慮持續升高，失去信心。

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謝家在彰化政壇根基深厚，謝衣鳯的爺爺、謝言信曾任縣議員、省議員、立委，之後由其媳婦鄭汝芬接棒立委。留英、政大經濟學博士的謝衣鳯，2020代母出征選上立委，地方形容是「公主復仇記」的一役，此役也為政治謝家寫下「一家三代立委」的光輝史。

謝衣鳯的弟弟謝典霖具中興大學國際政治研究所博士學歷，2005年當選縣議員，2009年補選坐上議長大位，年僅30歲就成為當時全國最年輕的議長，至今已做了5屆縣議員和議長。

外界傳聞謝衣鳯得不到家人同意阻力來自傳統重男輕女的觀念，選擇維持謝家姊弟現狀，一個立委、一個議長。不過，熟悉彰化政壇生態的人士指出，縣長提名涉及更複雜的派系平衡與整體選戰布局，包括地方派系、農會系統、黨工動員、中央與地方共識，謝家長輩各有人脈、支持系統與地方影響力，能否形成家族共識反而成為關鍵。

在黨中央徵召前考紀會主委魏平政幾乎大勢底定，不少基層仍為謝衣鳯抱屈；國民黨彰化福興區黨部主委、縣議員黃俊源直言，論形象、學歷與知名度，謝衣鳯在藍營支持者眼中評價正面，「很多選民直接跟我說，謝衣鳯出來選才有機會！」

二林區國民黨籍縣議員陳一惇也說，謝衣鳯不管學、經歷和個人魅力，都是縣長的不二人選，現在問題出在其家族，這應該由謝衣鳯自己去解決，假使家族問題擺不平，導致謝衣鳯無法代表國民黨出征，黨也應該從目前正在拚出線的洪榮章、柯呈枋兩人擇一出馬，若用空降人選，非但沒有勝選機會，更可能拖累國民黨縣議員和鄉鎮長的選舉，他呼籲黨中央一定要傾聽基層的聲音。

隨著中常會召開倒數，基層盼謝家以大局為重，支持謝衣鳯一戰。

縣府參議柯呈枋（左起）、立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章，搶在中常會宣布人選前連署發表「聯合聲明」主張在地徵召，從他們中擇優1人參選。（民眾提供）

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