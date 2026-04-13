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    首頁 > 政治

    尊重中評會決議不提告？ 李貞秀語帶保留 澄清不必養小孩

    2026/04/13 16:35 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中評會討論李貞秀案。李貞秀現身出席中評會，離開中評會前受訪。（記者廖振輝攝）

    民眾黨中評會討論李貞秀案。李貞秀現身出席中評會，離開中評會前受訪。（記者廖振輝攝）

    民眾黨立委中配李貞秀失言風波延燒，黨中央今（13）午召開中評會討論李違紀裁處；而稍早現身黨部說明事件的李貞秀表示，對於開會過程她不便多談，但會尊重黨中央決議，對於是否會對中評會提訟？她語帶保留，僅澄清她無須再撫養小孩；至於黃國昌稱她表現未達標，她僅稱「不予置評」並尊重黨主席言論。

    針對媒體今早報導她要求民眾黨「給誠意」，要她走就要負責照顧她5個孩子，李貞秀笑稱是謠言，強調小孩已無須靠她撫養。

    話鋒一轉，談及她和徐春鶯關係，李強調雙方僅在2024選舉前一天的凱道才認識、她才主動換LINE作為聯絡方式，甚至到她出事（指檢調依「反滲透法」將其起訴）前幾天，她還在談任何家境困難的陸配申請一些補助等事，「我還謝謝春鶯姐，就這樣而已」，互動正常。李呼籲，外界莫受檢調和媒體編造的故事影響，進而聽信不實傳聞。

    至於黃國昌主席稱她未達立委表現標準，李貞秀說，她對主席發言不予置評，直言「主席⋯我能評斷主席嗎？不需要啦」，強調她還沒看到內容，不做進一步評論。

    媒體提問，後續無論中評會決議如何，都不會提起訴訟？李貞秀回應，一切將依循民眾黨黨內制度辦理，不對假設性問題回應。

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