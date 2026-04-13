又「賴」給「清德」！李貞秀出席民眾黨中評會 支持者手寫標語抗議

民眾黨中評會今（13）午召開會議，討論李貞秀違紀案裁處，李貞秀本人到場。（記者廖振輝攝）

民眾黨中評會今（13）午召開會議，討論李貞秀違紀案裁處，而在主委李偉華、副主委陳宥丞等人相繼抵達中央黨部後，李貞秀本人也在下午2時許現身；然在李露面數分鐘前，一位年邁阿北獨自站在民眾黨部樓下逕自寫起「支持李貞秀」標語，更一邊飆罵5字經抗議總統賴清德，場面一時混亂。

民眾黨中配李貞秀立委就職後爭議不斷，除未依法放棄中國籍，近期更連爆直播失言、黨內檢舉風波，衝擊柯文哲、高虹安聲譽，更引多位黨公職眾怒、要她「知所進退」。民眾黨今午召開中評會，依黨內紀律評議準則對其進行裁處，若情節重大恐遭開除黨籍。

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下午2時許，李貞秀低調現身民眾黨中央黨部，過程幾乎不回覆媒體提問，僅強調她很好，要先上樓開會。

而在李現身約10分鐘前，一位年邁、白髮的支持者獨自在門口拉下塑膠椅，當場用紅色油性筆寫上「支持李貞秀」標語，並當場飆罵5字經等語抗議總統賴清德，並譴責政府司法迫害。

隨後李貞秀到場兩人在門口碰頭並稍作交談，李向支持者說「注意安全」，支持者仍高喊支持李貞秀，並口齒不清地繼續抗議，直到李走進電梯上樓才結束混亂場面。

最後，支持者回到大樓門口前繼續抗議、咒罵賴清德，轄區員警隨後前來關心，最後將這名阿北帶走，結束這場預期外的鬧劇。

民眾黨中評會討論李貞秀案，李貞秀現身出席中評會，有一名支持者到場聲援她。（記者廖振輝攝）

李貞秀佇足聆聽支持者聲援，李請他注意安全。（記者陳治程攝）

李貞秀準備上樓，出席民眾黨中評會聆聽裁處過程。（記者陳治程攝）

支持者現身民眾黨中央黨部樓下10分鐘後，附近員警隨即前來關心，並將其帶離現場。（記者陳治程攝）

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