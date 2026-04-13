海上封鎖倒數計時！3油輪與時間賽跑 爭相奔向荷姆茲海峽

有3艘油輪正在與時間賽跑，企圖穿越荷莫茲海峽。圖為荷莫茲海峽與阿曼灣衛星圖。（法新社）

美國總統川普正式宣布針對伊朗祭出海上封鎖，自美東時間4月13日上午10點起（台灣時間13日晚上10時）起，封鎖出入伊朗港口的船隻，在美軍即將封鎖之際，有3艘油輪正在與時間賽跑，企圖穿越荷莫茲海峽。

據《彭博》報導，船舶追蹤數據顯示，與伊朗無明顯關聯「The New Future號」以及遭受美國制裁的「Auroura號」2艘油輪，今晨從阿拉伯聯合大公國附近海域開始向東北方移動，似乎企圖通過伊朗拉拉克島南側航線來穿越荷莫茲海峽，這是自美國宣布封鎖以來首批嘗試通過該水道的船隻。

請繼續往下閱讀...

懸掛馬紹爾國旗的「The New Future號」由香港珠江船務公司（Hong Kong Chuanglang Shipping）負責營運，在2月底伊朗戰爭爆發前夕進入波斯灣，從阿拉伯聯合大公國裝載33萬多桶石油，船舶追蹤數據顯示，目的地是阿曼蘇哈爾港（Sohar）。

「Auroura號」懸掛巴拿馬國旗，因與伊朗石油貿易有關，在去年12月遭美國制裁，一直停留在波灣，目前尚無法核實該油輪的貨物裝載地點。

還有1艘越南所有的液化石油氣運輸船「NV Sunshine號」，則正從相反方向駛近海峽，12日晚間從阿曼蘇哈爾港啟航，目的地為阿聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法