藍彰化縣長人選揭曉倒數 蕭景田：一確定就啟動鄉鎮市、議員提名

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天說，一旦縣長人選確定，將立即啟動鄉鎮市長與縣議員提名作業，縣黨部和區黨部通力合作，不會各走各的路。（記者張聰秋攝）

年底彰化縣長選舉進入備戰階段，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨縣長人選最快將在後天（15日）中常會宣布。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，縣長人選一旦出爐，接下來就會啟動鄉鎮市長及縣議員提名作業，相關時程會再和被提名人討論。

外界關注縣長提名人選最後只能一人出線，如何整合其他3人？對此，蕭景田說，不管最後提名誰，一個人被提名，其他人沒被提名，黨內都要做溝通，爭取彼此支持，對選戰比較有利。至於若有人脫黨參選是否祭出黨紀，他表示，假設性議題不方便回應，黨有黨的紀律與規章，不是他說了算，黨有紀律委員會，也有各個委員會，回歸制度面。

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不少藍營基層關心年底還有縣議員和鄉鎮市長選舉，何時提名人選？蕭景田說，之前黨內討論過作業時程，但黨中央希望先確定縣長人選，再進行鄉鎮市長和縣議員作業，縣長人選一確定就會公布時程並受理登記，如果協調不成，就交由民調初選。希望4月底前能夠完成，最慢5月，但也必須配合民調公司時間，「現在全台民調公司都很忙，不一定有檔期」

蕭景田也提到，民調不只是國民黨在做，民進黨同樣在做，是全國性的狀況，有些民調公司平日、假日都排滿，甚至排到5月初，因此不是黨部急不急的問題，而是看民調公司能不能配合。

至於先前立委謝衣鳯提出開放14個鄉鎮市長選區登記，蕭景田表示，會重新檢討，也會與縣長提名人討論，聽取對方意見，開放的鄉鎮數量不一定只限14個，可能增加或減少，都還要再確認。

彰化市長目前已有代表會主席陳文賓、縣議員溫芝樺2人表態參選，蕭景田表示，只要同一選區有2人以上表態，就是走初選機制，後續也會再徵詢彰化市黨部主委林士聖的意見。他強調，在輔選上，不管是縣還是鄉鎮市，縣黨部和地方黨部都會通力合作，不會各走各的路。

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