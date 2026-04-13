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    馬英九基金會稱蕭旭岑、王光慈違反財政紀律事證明確 董事李德維：不會妄下定論

    2026/04/13 16:30 記者林欣漢／台北報導
    馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡在董事會提供相關事證，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維（見圖）成立三人專案小組調查。（資料照）

    馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡在董事會提供相關事證，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維（見圖）成立三人專案小組調查。（資料照）

    馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈違反財政紀律，並指派戴遐齡擔任代理執行長，今日召開臨時董事會，馬英九基金會會後發出聲明表示，律師報告認為蕭、王兩人違反財政紀律的重大事證非常明確，會計師報告也稱事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」。作為調查小組的董事李德維下午受訪表示，到目前為止，還沒有辦法約見到告訴人及被告，並沒有看到正反雙方目前的說詞或各自的資料。未來進一步見到正反雙方後再做判斷，在這之前不會妄下定論。

    馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，3月27日召開董事會，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維成立三人專案小組調查。基金會今日召開臨時董事會，儘管未達法定人數，無法成會，但律師報告指出，違反財政紀律的重大事證非常明確；會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

    對於基金會表示，3月27日董事會中，均有詳細報告內部初步調查違反財政紀律的人證與事證，會議紀錄均有記載，會後也已傳給所有董事，作為三人調查小組調查其真實性的依據。李德維則說，由於有時間性的落差，所以現在也許基金會說已經提供了，但是什麼時候提供、提供了哪一些部分？這個我們就不深究。

    李德維說，不管是對三人小組、基金會及董事而言，都希望讓這件事情能夠明白清楚，並不是囫圇吞棗式的，在沒有調查清楚、還沒有聽到正反雙方的講法之前，就已經把結論拿出來。在這部分董事必須盡到職責，在法律上我們也有堅持。

    至於會計師報告稱出現來源不明的所謂「台商捐款」，李德維表示，這個部分在上次董事財務報告有提出來，但由於到目前為止，還沒有辦法約見到告訴人及被告，正反雙方目前的說詞或各自的資料，我們並沒有看到。三人小組希望針對這個資料，見到正反雙方後再做判斷，在這之前不會妄下定論。

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