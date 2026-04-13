李貞秀抓靶子2-1》檢舉函曝光！她控高虹安與男友合謀詐助理費、替鴻海喬案

民眾黨立委李貞秀。（記者廖振輝攝）

民眾黨立委李貞秀上任以來爭議不斷，本報日前獨家報導，新竹市長高虹安過去涉助理費案時，李貞秀是向檢調檢舉的證人之一，以「內部吹哨者」名義簽名。如今該份檢舉函也曝光，李貞秀當時檢舉高虹安的男友李忠庭當人頭助理申請公費助理補助費，其補助費卻未用於立委公務上，並藉由立院與永齡基金會之雙重身分獲取不法所得超過千萬，更指高明顯知道自己涉貪並規避。

李貞秀在檢舉函提到，高虹安透過男友李忠庭當人頭助理申請公費助理補助費，其補助並未使用於立委公務上，且自2020年至2021年間，高虹安及李忠庭基於違反貪污治罪條例及政治獻金等犯意聯絡，藉由立法院與永齡基金會之雙重身分獲取不法所得，超過新台幣千萬元，規避政治獻金法，進行利益輸送。

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該檢舉函提及，兩人替鴻海集團找來相關部會，就鴻海的問題進行協商，及醫療三法立法的推動等，有違反貪污治罪條例及政治獻金法之嫌，其中李忠庭雖以公費助理身分任高虹安國會辦公室助理，但實際任職於永齡基金會，幾乎未進出委員辦公室，更未進行立法院辦公室實質工作，薪資由高虹安領取供2人私人支配使用，並未使用於立委公務之上。

檢舉函也寫出，李忠庭每月於永齡基金會收取50萬元，年收入達600萬元，與永齡基金會其他雇員薪水有極大落差，而他的工作內容也沒有在替永齡基金會從事健康、文教等方面公益事業，該等薪資收入顯然非正常薪資，疑似充作高虹安政治獻金。

「李忠庭與高虹安兩人金錢往來密切，近期新竹市長選舉，高虹安地方事務與辦公室資金都要由李忠庭掌管，必須經過他核可之後才會撥款，帳戶資金往來複雜，大到活動經費，小到辦公室零用都由其統一管控，可說是高虹安的實質大掌櫃。」

檢舉函指出，高虹安在擔任新竹縣市、台中黨部主委期間，相關宣傳經費與發包案件也均跨過正常簽核途徑，而係由李忠庭處理，該黨部資金運用除李忠庭、高虹安2人知悉外，並無第三人可以置喙。

最後李貞秀更以「內部吹哨者」名義簽名：「本案茲事體大，本人身為內部吹哨者，希望能保守本人之身分資料」。

民眾黨立委李貞秀被日前本報揭露是檢舉新竹市長高虹安涉貪助理費案的檢舉人；據悉，該案檢舉函是2022年10月送到調查局，此事在2023年下半年就開始在民眾黨內盛傳，甚至近兩年來開始有不少人稱有看過此檢舉信，民眾黨去年8月召開黨代表大會時，就有黨代表說李貞秀是高虹安案的「抓耙仔」，認為黨不該讓她當立委。

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民眾黨立委李貞秀2022年10月的檢舉函。（記者楊心慧翻攝）

民眾黨立委李貞秀2022年10月的檢舉函。（記者楊心慧翻攝）

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