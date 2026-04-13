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    首頁 > 政治

    印度移工引進 張家銨：台中移工職災死亡高 連越南人都不要來

    2026/04/13 15:53 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員張家銨（右）在議會質詢，稱台中去年移工職災死亡數全國最高，左為同黨議員江肇國。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員張家銨（右）在議會質詢，稱台中去年移工職災死亡數全國最高，左為同黨議員江肇國。（記者黃旭磊攝）

    盧秀燕今（13）日主持北屯區東光路動土祈福典禮，受訪回應政府引進印度移工議題，民進黨台中市議員張家銨下午在議會質詢，稱台中去年移工職災死亡數全國最高，高空墜落業者最高才罰30萬元，「連越南鄉親社區都說不要來台中太危險」。

    台中市勞工局長林淑媛答詢稱，初步了解台灣暫時開放一千名印度移工，將透過台中市就業服務人員職業工會、仲介工會等平台，了解產業需求印度移工數量，引進後會安排講台語、中文班等職安課程。

    張家銨表示，台中至今沒有盤點印度移工需求，根據勞動部職業安全衛生署統計，2025年台中職災死亡數全國最高，包括製造、營建業死亡在內，台中移工人口約有十萬人，卻僅讓4千人受訓，語言教育課程少得可憐。

    張家銨說，過去4年台中移工成長六都人數最少，有移工在工地高空墜落，業者最高只能罰到30萬元，「連越南鄉親社群都說，不要來台中太危險」，印度有20至30多種語言，語言複雜高，台中市勞工局明顯掌握度不足，包括工作場域安全、移工需求引進都沒有到位。

    台中市副市長黃國榮說，估計台中產業移工需求約有10萬3千多人，以土木、建築及營造較多，勞工局長林淑媛說，勞動部統計職災包含中科、中部產業園區，不光是台中市。

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