兩岸觀光誰在擋？ 蔣萬安喊話中央別卡關 周軒反酸：配合中國演出

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

針對中共在「習鄭會」後拋出的惠台十項政策，其中恢復上海、福建居民來台自由行一事，台北市長蔣萬安今（13）日呼籲中央政府「不要卡關」，應以民生為念。對此，政治工作者周軒反批，「蔣萬安開始配合中國演出了。」

周軒今天在臉書發文表示，鄭麗文見完習近平之後，中國推出了所謂「惠台十項政策」，其中之一就是「推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自由行）試點」。然而，這其實不是什麼新的「惠台措施」。

請繼續往下閱讀...

周軒指出，開放中國居民來台灣旅遊，一直以來都是中國手上的胡蘿蔔，吊著吊著讓國民黨一直往中國要的方向跑，卻從來都咬不到。2024年的「雙城論壇」，中國就已宣布要開放上海跟福建兩地居民來台旅遊。面對中國釋出這樣的訊息，中央政府其實早就給出有善意的回應。

周軒續指，2025年元旦，賴清德總統表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行談判。台旅會是交通部於2006年捐助成立的財團法人，代表政府與中國大陸雙邊旅遊交流合作協議的重要平台，這就是所謂的「小兩會」談判。

周軒補充，當時台灣交通部觀光署表示，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，歡迎中國大陸旅客來台旅遊的立場不變，相關機關準備工作均已就緒。然後中國卻已讀不回，從2025年一路等到現在，已經長達一年。

周軒直言，中國從來就沒有把對話框打開，不知道是不是設為靜音了。沒想到，遇到鄭麗文去中國，順勢再把這一個「開放福建、上海居民到台灣觀光旅遊」，又當成「鄭麗文大禮包」的一部份再推出來一次。

「為什麼中國敢一再用老招呢？因為他知道國民黨就是會咬餌。」周軒認為，蔣萬安今天被記者問到的時候，馬上推給中央稱「希望中央政府不要卡關、要以民生為念，不要把人民的交流當成政治籌碼」。讓他不禁批評，這就是中國有恃無恐的原因，明明是「中國已讀不回台灣」的訊息，蔣萬安還可以凹成是「台灣這邊封鎖中國」。

周軒進一步指出，今天陸委會副主委梁文傑還爆了一個大八卦，透露中國人民要到台灣，當地公安局必須要開放所謂「大通證」，也就是「大陸居民往來台灣通行證」的申請，並經過後續批准。然而到現在，上海市的公安局及福建省的公安局，目前都沒有宣布居民可以申請來台簽證。

周軒強調，梁副的意思就是一句話：「中國從頭到尾，都是在嘴砲」。中國根本不是真心要開放上海跟福建的居民來台，中國只不過把這個當成讓國民黨在台灣可以拿來要脅政府的籌碼，「偏偏我們的國民黨政治人物，如此好用，馬上就跟上了，例如蔣萬安。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法