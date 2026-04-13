又來了！中國再「惠台」成效存疑 小笠原欣幸：產業意識到有風險

對於中國再次推出惠台措施，日本學者小笠原欣幸評論指出，對中國國民黨而言或許是有利的宣傳材料，但台灣社會內部可能會有許多人覺得「又來了」。（資料照）

對於中國再次推出惠台措施，日本學者小笠原欣幸評論指出，對中國國民黨而言或許是有利的宣傳材料，但台灣社會內部可能會有許多人覺得「又來了」。日本知名歌手世良公則在社群平台X貼文指出，這是以友好方式推動「一個中國」的策略，對此表達危機感。

國民黨主席鄭麗文訪中後，中國公布了包括擴大農水產品進口等在內的對台經濟優惠措施，目前擔任清華大學名譽講座教授的小笠原，在日本雅虎新聞的評論中指出，早在胡錦濤時代，中國就曾推出多項對台優惠政策，而習近平也在2018年大力推動所謂「惠台政策」。

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然而，中國同時也以懲罰台灣民主進步黨政府為由，多次撤回相關優惠措施，例如禁止進口台灣鳳梨即為代表案例，其他水果與養殖漁產品也曾面臨類似情況。每當政策變動，台灣生產者便陷入混亂，也讓業者深刻體認到過度依賴中國市場的風險。觀光客亦曾出現大量湧入後又急劇減少的情況。

小笠原分析，此次被納入優惠措施的產業雖表達歡迎，但同時也對中國政策可能隨時變動保持高度警戒。他指出，台灣社會輿論已相當分裂，因此這些優惠措施是否能提升台灣民眾對中國的好感，仍存疑問。

曾在去年以無黨籍身分參選參議員落敗的世良公則，在X貼文指出，中國的惠台措施，是以友好方式推動「一個中國」的策略。如果台灣成為中國的一部分，目前台灣主張「釣魚台列嶼屬於台灣」，那麼中國就可能堂而皇之地前來奪取釣魚台。

他並指出，現在也有人聲稱「琉球是中國的」、「必須拯救受到日本人迫害的琉球人」，這與俄羅斯入侵烏克蘭時的理由相同，「這不是別人的事」，顯示其強烈的危機意識。

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