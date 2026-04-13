李貞秀除籍如職棒釋出！陳宥丞鼓勵「莫與撒旦為伍」證明自己能力

民眾黨中評委副主委陳宥丞（右）今與黨發言人張彤（左）發表聲明，宣佈即刻開除李貞秀黨籍。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀就職兩個月來接連爆發中國國籍爭議、直播失言及高虹安助理費吹哨者風波，使她惹黨內眾怒、遭具名檢舉移送黨中評會調查，中評會今（13）也宣布開除李黨籍，各界譁然。對此，參與決議的中評會副主委陳宥丞直言，李遭除籍如同棒球「釋出名單」，除望李體諒也鼓勵李努力，「莫跟撒旦為伍、更別跟魔鬼勾搭」。

民眾黨中評會稍早宣布，李貞秀違紀案經黨團總召陳清龍具名檢舉並移送調查後，李確認在諸多言論、行徑嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧，且「連續性違紀」，更無視國家公職及支持者之託物，7日會議上明確要求收獲特定金額補償，作為「辭任不分區立委」之對價，嚴重毀損國家公職、政治倫理並違反黨紀，故依「紀律評議裁決準則」、7位委員一致決議即日起除籍。

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中評會副主委陳宥丞說，中評會是基於中央委員會移送、立院黨團總召陳清龍「具名檢舉」，以及數百名黨員的陳情上書，加上李過往至今的「連續性黨紀」，綜合決議開除她黨籍；陳宥丞說明，這是一個乳酪理論、也是個連鎖效應，但不是外界過去揣測想在民眾黨內見縫插針、拿A打B都等原因，強調此次決議的事實「很沈痛、也很遺憾」。

媒體提問，李今被中評會做出處分後，是否會再提起任何訴訟、行政手段？陳宥丞回應，李在調查過程中是有情緒很波動的地方，不過，民眾黨過去的立委、黨員堅決捍衛新住民在台參政權及發聲管道，且黨內的立院同仁過去不管在委員會、大會還是程序、議程都和她站在一起，爭取從政應有權利。

然而，陳宥丞說，李今天被開除黨籍就好比棒球「釋出名單」，雖已非黨員但不代表不能在各自位置上努力，除主觀希望李能體諒，也呼籲李「不要轉身跟撒旦為伍，更不要跟魔鬼勾搭」，強調此時的李需要更加努力，「更加證明自己可以」，期望她繼續與民眾黨站在一起，不管在任何行業、政治路上，繳出更突出的表現。

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