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    首頁 > 政治

    藍營汐金萬民調起跑！被停權堅稱資格有效 蕭敬嚴：停止初選就提告

    2026/04/13 19:46 記者俞肇福／新北報導
    前國民黨發言人蕭敬嚴被考紀會停權1年，他強調自己初選資格依然有效。（資料照）

    前國民黨發言人蕭敬嚴被考紀會停權1年，他強調自己初選資格依然有效。（資料照）

    國民黨新北市議員選舉第11選區（汐止金山萬里）黨內初選，今天（13日）起一連3天進行電話民調，卻傳出黨中央核備考紀案，裁定擬參選人蕭敬嚴停權1年。對此，蕭敬嚴說，所謂「檢舉違反黨紀」一事，自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步。他強調，議員黨內初選資格仍然有效，他一定會提出申訴，請支持者一定要在家顧電話，自己通過初選後，一定會積極爭取申訴成功，代表國民黨參選汐金萬選區議員；若地方黨部無故停止初選，已採取法律手段，守護黨員應有權利。

    蕭敬嚴說，針對黨中央核備考紀案，所謂「檢舉違反黨紀」一事，自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步：先透過匿名側翼網軍惡意剪輯政論影片，用移花接木或影射暗示的方式造謠攻擊，再用網路霸凌和網軍帳號機器人洗版製造寒蟬效應，最後再透過新聞媒體一條龍式鋪天蓋地的報導，誤導相關人提出檢舉。

    蕭敬嚴指出，針對所有影片內容的說明，都在地方黨部向紀律委員會完整報告，不瞭解為何還會做出停權1年的裁定，也不能接受黨中央考紀會未經詳查匆促核備，「不能讓網軍和考紀成為當內初選奧步首例」。今天就是初選電話民調第一天，自己依規定領表、登記、繳交作業費，並通過黨部的資格審查，議員初選資格仍然有效，自己一定會對這次的考紀結果提出申訴。

    蕭敬嚴呼籲支持者一定要在家顧電話，不要受到網路謠言的影響，自己通過初選後，一定會積極爭取申訴成功並代表國民黨參選汐金萬選區議員，最後強調，「若地方黨部無故停止初選，將訴諸司法，守護黨員應有權利」。

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