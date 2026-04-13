為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇嘉全夫人洪恆珠退休 傳鄭永裕接屏東農科園區副主任

    2026/04/13 19:24 記者葉永騫／屏東報導
    傳屏東縣農業處長鄭永裕將調任農業生物科技園區副主任。（記者葉永騫攝）

    傳屏東縣農業處長鄭永裕將調任農業生物科技園區副主任。（記者葉永騫攝）

    海基會董事長蘇嘉全夫人、屏東農業生物科技園區副主任洪恆珠退休，傳出將由屏東縣政府農業處長鄭永裕調升，縣府農業處長職務可能先由副處長李永文暫代，由於鄭永裕對於農業相關事務相當了解，對於未來地方農業與廠商的合作發展將更有助益。

    屏東農業科技園區今年人事大幅異動，原主任謝勝信調任客委會客家文化發展中心主任，而在屏東農科長期擔任副主任的洪恆珠也退休，目前傳出副主任將由屏東縣農業處長鄭永裕接任，預計月底到任。

    鄭永裕為國立中山大學海洋環境工程研究所碩士，從基層做起，歷任屏東縣政府農業處科長、副處長、處長，處事圓融、做事能力強、對農業相當的熟悉，不管是對內或對外都獲得肯定，任內並主導屏東農業科技園區的開發，因此到農科擔任副主任，對於地方農業與科技廠商的合作將更有助益。

    縣府農業處近來也是人事異動快速，除了鄭永裕將異動外，前農業處副處長陳美智也是在去年調任高雄區農業改良場的祕書，副處長由李永文接任，沒想到現在處長再異動，可能暫由李永文代理農業處長職務，由於農業處長職務相當重要，由誰接任將由縣長周春米研議後再決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播