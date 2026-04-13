蘇嘉全夫人洪恆珠退休 傳鄭永裕接屏東農科園區副主任

傳屏東縣農業處長鄭永裕將調任農業生物科技園區副主任。（記者葉永騫攝）

海基會董事長蘇嘉全夫人、屏東農業生物科技園區副主任洪恆珠退休，傳出將由屏東縣政府農業處長鄭永裕調升，縣府農業處長職務可能先由副處長李永文暫代，由於鄭永裕對於農業相關事務相當了解，對於未來地方農業與廠商的合作發展將更有助益。

屏東農業科技園區今年人事大幅異動，原主任謝勝信調任客委會客家文化發展中心主任，而在屏東農科長期擔任副主任的洪恆珠也退休，目前傳出副主任將由屏東縣農業處長鄭永裕接任，預計月底到任。

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鄭永裕為國立中山大學海洋環境工程研究所碩士，從基層做起，歷任屏東縣政府農業處科長、副處長、處長，處事圓融、做事能力強、對農業相當的熟悉，不管是對內或對外都獲得肯定，任內並主導屏東農業科技園區的開發，因此到農科擔任副主任，對於地方農業與科技廠商的合作將更有助益。

縣府農業處近來也是人事異動快速，除了鄭永裕將異動外，前農業處副處長陳美智也是在去年調任高雄區農業改良場的祕書，副處長由李永文接任，沒想到現在處長再異動，可能暫由李永文代理農業處長職務，由於農業處長職務相當重要，由誰接任將由縣長周春米研議後再決定。

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