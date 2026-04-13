賴總統首訪史瓦帝尼3大意義 李淳：外溢台灣影響力至非洲鄰國

前外交部政務次長、前駐歐盟代表李淳認為，賴總統出訪史瓦帝尼王國，能讓台灣的影響力外溢到史國鄰近國家。（資料照）

總統賴清德下週三將率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，這也是賴總統任內首度踏上非洲土地。對此，前外交部政務次長、前駐歐盟代表李淳分析，賴總統此行不僅能鞏固台史邦誼，更將以史國為「前進基地」，藉由在相關場合與其他非洲國家政要的互動，讓台灣的影響力外溢到史國鄰近國家。

李淳分析，賴總統此次出訪有三大意義。第一，展現堅定友誼與符合國際禮儀。史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世2024年5月，曾親自率團來台出席賴總統就職大典，如今適逢史王登基週年與華誕慶典，賴總統親自回訪台灣在非洲最重要友邦，理所當然、天經地義，更進一步深化台史堅定邦誼。

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第二，展現外交外溢效果。李淳表示，台灣長期在史國派駐醫療團並協助建立當地最大規模醫院，近年更導入智慧醫療系統，聽聞鄰國許多人民需要重大手術時，都會選擇跨境找史國的台灣醫療團就醫，顯見台灣對區域繁榮、提升人民福祉的貢獻，已從史國往外擴散到南非在內的周邊國家；此外，賴也能在慶典場合與鄰國政要、傳統部族領袖互動，發揮超越「鞏固台史關係」的外交效果。

第三，展現台灣對國際社會的價值。李淳強調，中國長期持續用各種方式限縮台灣國際參與的空間，此行賴總統出訪，不僅以具體行動反映台灣有穩固深厚的友邦與國際參與的空間，更透過台灣在當地長期的具體貢獻，說明台灣的存在對國際社會的價值。

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