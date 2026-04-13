遭民眾黨爆「要錢才辭任立委」 李貞秀回1句網嗨翻：有好戲看了？

李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，白營中評會今天（13日）終於做出裁處，開除其黨籍。針對黨中央控訴自己在先前的內部會議上要求獲取特定金額補償來換取辭任不分區立委一事，李貞秀今要求白營公開全部的錄音檔，不要這樣造謠中傷。

在開除黨籍的懲處出爐前，有週刊就爆料李貞秀曾與柯文哲、黃國昌密談去留時，暗示說如果要她退位，需要拿出「誠意」，引發外界討論。而今下午白營發布的聲明中，間接證實李貞秀欲以辭任立委當作對價的爆料內容，指控她在4月7日的會議上提出獲取特定金額補償的要求，儘管黨團總召陳清龍說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，李貞秀仍堅持要拿錢。

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根據《三立新聞網》報導，面對黨中央的控訴，李貞秀發聲反駁，稱希望黨可以對外公布全部的錄音檔，「欲加之罪，何患無辭……我已經有跟他們解釋過了，但我的解釋他們都沒說出來」。李貞秀還說，她不希望這件事進一步傷害民眾黨，不懂為何黨要這樣「操作」。

網友紛紛抱著看好戲的心態表示，「我等了這麼久就是在等大場面啦」、「這是可以免費看的嗎？太幸福了！」、「加場耶，期待」、「置板凳，準備爆米花」、「網內互打，腥風血雨」、「李貞秀不要停喔！」、「買雞排準備好」、「請神容易送神難，4好」、「我要看血流成河」、「好看的歹戲要繼續下去」。

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