李貞秀穿17萬Dior外套、提愛馬仕包現身黨部 奢華行頭意外搶鏡

李貞秀今身穿Dior Dioriviera短版連帽外套，要價17萬台幣。（記者廖振輝攝）

遭開除黨籍的民眾黨立委李貞秀，上任2個月爭議不斷，還被爆出曾在與黨主席柯文哲、黃國昌密談去留時，哭稱「有5個小孩要養」。今日她親自到民眾黨中央為自己發聲，並強調「養小孩」之說是謠言，小孩已無須靠她撫養。不過李貞秀身上的行頭卻引起注目，她身穿要價17萬台幣的Dior外套，手上也提著要價近3萬元的愛馬仕帆布便當包，相當高調。

李貞秀今身穿Dior的Dioriviera短版連帽外套，這款外套是來自Dioriviera限定系列，正面是彼得羅·魯福 （Pietro Ruffo）設計的「朱伊紋」印花，描繪棲息著多樣野生動物的茂密叢林，向自然之美致敬，背面則以對比鮮明的Christian Dior標誌條形圖案提升風格，要價3萬7000元人民幣（相當於新台幣17萬2300元）。

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此外，李貞秀還提著愛馬仕的Bride-a-Brac便當包，這款便當包又被稱為是愛馬仕最便宜的包款，可當收納包、化妝包、腋下包，訂價2萬9100元台幣，相當熱門。

事實上，李貞秀就職時穿著近4萬元的愛馬仕白鞋，2024年財產申報中約240萬元的精品與珠寶清單，其中光愛馬仕就佔了6項，平常展現的是精品生活、奢華品味，連直播都能看出來有許多精品的盒子，可以說是「養馬大戶」。

李貞秀一身行頭相當高調。（記者廖振輝攝）

Dior Dioriviera短版連帽外套。（擷取自Dior官網）

愛馬仕的Bride-a-Brac便當包被稱為是愛馬仕最便宜的包款，相當熱門。（擷取自愛馬仕官網）

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