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洩165反詐平台警示帳戶等資料 貪警涉收賄助詐團 收押免職

新北市警新莊分局丹鳳派出所警員王晟育，疑收賄將「165反詐騙系統平台」的查詢警示帳戶通報情形等資料提供詐團，檢察官訊後聲押禁見獲准。（取自民視）

新北市警新莊分局丹鳳派出所警員王晟育，疑收賄將「165反詐騙系統平台」的查詢警示帳戶通報情形等資料提供詐團，檢察官訊後聲押禁見獲准。（取自民視）

2024/04/27 05:30

〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕新北市警新莊分局丹鳳派出所卅三歲警員王晟育，疑收賄勾結新莊裕民里前里長曾榆期，將「一六五反詐騙系統平台」的查詢警示帳戶通報情形、被害人姓名及銀行帳號等資料提供詐團，至少外洩廿四筆，另依曾男指示擅查民眾個資供討債之用；檢廉警前天兵分八路發動搜索，訊後依貪污等罪聲押王員獲准，曾男獲卅萬元交保。新莊警分局表示，王員已不適任警察工作，將對他記二大過免職。

透過前里長曾榆期轉詐團

王晟育至少外洩24筆資料

檢廉追查，王員疑收受好處後，涉從二○二一年七月起至二○二二年十二月底，在警所內使用公務電腦登入警政署「警政知識聯網」系統，點選一六五反詐騙系統平台，查詢警示帳戶的通報、受理案號、被害人姓名和銀行帳號等資料，以通訊軟體將至少廿四筆資料，轉傳無黨籍的新莊裕民里前里長曾榆期，曾男再傳給詐團，助集團了解被害者有沒有報案、帳戶是否遭警示凍結等。

王員還使用警用系統查詢多位民眾地址、刑案資料、行蹤等，提供曾男做為催討債務等用途。新北地檢署檢察官周懿君前天指揮廉政署、警政署政風室及新北市警局政風室，對王員與曾男住處、辦公室等執行搜索，查扣手機、冷錢包等物。

檢察官訊後認為，王員涉犯違背職務行為收賄、圖利、洩密、加重詐欺、包庇犯罪組織、洗錢、違反個資法等嫌疑重大，有串證、逃亡及反覆詐欺之虞，向新北地院聲押禁見獲准。

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