律師洩密詐團案 又一收押 一交保

（資料照）

2024/03/16 05:30

〔記者錢利忠、溫于德／台北報導〕鄭鴻威等六名來自不同事務所的律師，替詐騙集團車手辯護，涉嫌向詐團密報偵查進度，鄭等三名律師先前已被收押，台北地檢署擴大清查，另查出黃耕鴻、賴季倉兩律師也涉案，昨依洩密、洗錢等罪嫌聲押黃耕鴻、及鄭鴻威的助理林佳毅禁見獲准。

檢方昨另諭令賴季倉六十萬元交保，鄭鴻威的友人李昊承，涉透過加幣貨幣管道替鄭洗錢，昨也被約談到案，訊後諭令八十萬元交保。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，捲入洩漏偵查中秘密的涉案律師，以鄭鴻威為首，鄭負責派工給合作律師，蒐集被告與證人供述、證詞，由鄭透過通訊軟體Telegram，把偵查秘密向詐團首腦回報；黃耕鴻除了與鄭合作，還另行承接其他詐團案件，並且派工給其他律師。

檢調此波查獲黃耕鴻、賴季倉兩名律師涉案，案源來自於鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等三名在押律師，檢調從扣案的手機對話紀錄中，查出黃、賴二律師也涉入，繼二月一日第一波搜索約談鄭等六名律師後，前天發動第二波搜索約談黃、賴到案。

去年八、九月間，北檢偵辦數起詐團案件，鄭鴻威接受詐團委任替車手辯護，並牽線學弟妹引薦給詐團替車手辯護，事後卻爆出律師們涉洩漏偵查中秘密與進度給詐團首腦。

前天到案的黃耕鴻涉洩密給詐團，林佳毅則負責替鄭鴻威傳遞文件，檢方考量黃、林犯罪嫌疑重大且否認犯行，有串滅證與反覆實施犯罪之虞，聲押禁見，北院昨晚裁准，此案目前共已約談八名涉案律師，其中四名律師、一名助理被收押禁見，擴大偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法