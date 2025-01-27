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    首頁　>　社會

    小年夜遇死劫！市場賣豬肉半路撞卸貨貨車夫身亡 妻噴飛遭輾死

    李男騎車載妻卻一頭撞上正在卸貨的違停貨車，當場失去生命跡象。（讀者提供）

    李男騎車載妻卻一頭撞上正在卸貨的違停貨車，當場失去生命跡象。（讀者提供）

    2025/01/27 16:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕一對夫妻騎機車雙載，今天（27日）清晨4點多在新竹市南大路迎面撞上違停卸貨貨車車斗，李姓丈夫當場失去生命跡象；後座林姓妻子噴飛到對向車道，不幸遭另名男騎士輾死。

    新竹縣警方初步調查發現，52歲李姓男子、51歲林姓妻子平常在市場賣豬肉，李男清晨騎機車載妻子行經振興陸橋，疑因天雨、視線不好等因素，撞上42歲吳姓男子駕駛、臨停南大路卸貨的蝦皮貨車，一頭撞上油壓板尾門，機車車頭斷裂卡在上面，機車零件四散，貨車尾門也變形，李男當場失去生命跡象。

    後座妻子林女噴飛到對向車道去，65歲黎男騎機車經過，直接輾過林女，黎男人車倒地，倉皇爬起騎車落跑。

    警方和救護人員獲報到場處理，發現李男夫妻已無生命跡象，火速送醫搶救，夫妻倆仍不幸不治。

    警方調閱沿線路口監視器畫面，從車牌鎖定肇逃黎男，約2個多小時後循線尋獲，檢警初步調查貨車駕駛吳男、機車騎士黎男都沒有酒精反應，但將依過失致死罪嫌法辦；確切事發原因和林婦死因仍待調查釐清。

    疑似因為疏於注意車前狀況，加上夜雨、視線不好，李男騎車載妻卻一頭撞上路旁違停貨車而殞命。（讀者提供）

    疑似因為疏於注意車前狀況，加上夜雨、視線不好，李男騎車載妻卻一頭撞上路旁違停貨車而殞命。（讀者提供）

    疑似因為疏於注意車前狀況，加上夜雨、視線不好以及貨車違停，新竹市南大路今天凌晨發生2死的不幸車禍。（讀者提供）

    疑似因為疏於注意車前狀況，加上夜雨、視線不好以及貨車違停，新竹市南大路今天凌晨發生2死的不幸車禍。（讀者提供）

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