480萬給鄭麗文訪中 民主基金會：計畫書稱推展台灣民主理念至中國

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國並會見中共總書記習近平。（美聯社）

國民黨今（16）日證實，黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，有向民主基金會申請480萬元補助費。民主基金會今日說明，基金會依據政黨補助原則，依程序處理；國民黨提出的計畫書載明，將藉由實地參訪與出席活動，推展台灣的民主自由理念至中國，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。

台灣民主基金會今日發布新聞稿指出，民主基金會依成立宗旨，鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權的活動，及推動台灣與國際非政府組織在民主與人權的相關合作事項，以提升台灣民主素質及國際地位形象，特訂定政黨補助計畫作業要點，以受理政黨補助申請。

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民主基金會指出，關於政黨補助類型，包括各政黨從事國會外交及國內外民主人權交流等活動、提升台灣民主、人權發展，與國際接軌的相關活動，以及有關提升台灣國際地位及能見度的相關活動等。

民主基金會表示，國民黨向本會提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦之活動，在對等互惠互利的基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在中國的民眾及在中台商了解台灣民主發展的現況，並將推展台灣的民主自由理念至中國，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。

根據台灣民主基金會組織章程，民主基金會年度預算得參照立法院通過的決議，配合在年度計畫中編列1/3預算經費，予全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票5％以上的各政黨申請從事民主人權相關活動之用，最多以新台幣3000萬元為限；該預算需按立法院政黨席次之比例撥用。章程也載明，民主基金會不得贊助涉及統獨之活動，也不得支助國外政治團體從事違反當地國家法律的行為，及遊說國外團體從事違反中華民國憲法的活動。

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