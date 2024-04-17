律師洩密詐團首腦收押禁見》有樣學樣 鄭鴻威辯護律師也洩密 起訴

律師鄭鴻威涉洩密詐團首腦收押禁見。（資料照）

2024/04/17 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕律師鄭鴻威替詐團車手辯護，卻外洩偵查秘密給詐團首腦，涉洩密等罪而被羈押禁見，台北地檢署查出，鄭在監所內將其私人Telegram帳號與密碼，郵寄給其辯護律師劉育年，劉收到應保密的偵查秘密後，又外洩給鄭的妻子與胞姊，間接使偵查秘密外流給替鄭傳遞文件的助理林佳毅，昨依洩密等罪起訴劉育年，並向法院聲請簡易判決處刑。

今年二月二日清晨，鄭鴻威涉嫌外洩其替車手辯護的偵查秘密給詐團首腦，被檢警搜索後羈押禁見，鄭在看守所期間，聯繫替其辯護的律師劉育年，以郵寄方式將其私人的Telegram帳號與密碼寄給劉。

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檢方查出，劉育年自二月七日至二月廿七日間，收到鄭鴻威從看守所郵寄的Telegram帳密，明知鄭仍在禁見，不能替鄭傳送訊息，且劉因執行律師職務而知悉相關偵查秘密，負有保密義務，卻將只有鄭自己知道的帳密，告知鄭的胞姊與妻子，以致該帳號內的相關資訊，外流至鄭的助理林佳毅。

林佳毅為鄭鴻威政大法律系的學弟，鄭引薦多名律師給詐團後，另找來林佳毅擔任帳房，林男後來也被檢方約談到案，檢方從林的扣案手機中，查獲鄭鴻威郵寄給劉育年的紙條翻攝照片，林被列為共犯，羈押禁見迄今。

劉育年庭訊時承認將鄭鴻威郵寄給他的相關帳密，告知鄭的妻子與胞姊。檢方考量劉已認罪，昨將劉起訴後，向法院聲請簡易判決處刑。至於鄭鴻威已被檢方聲請延押一次，押期於今年六月初屆滿，全案最快於五月偵結起訴。

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