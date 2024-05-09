台北艋舺芳明館10據點被清剿 青山宮主委「源兄」送辦

台北市萬華青山宮主委黃清源在機場被警方攔截。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/09 11:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區知名廟宇青山宮主委黃清源身兼萬華「芳明館」角頭老大，曾疑因介入調處債務，和「威震集團」董事長吳明達發生嫌隙，雙方一度傳出各擁槍械準備火併。吳明達已因預備殺人罪判刑。6日萬華「芳明館」被台北市刑警大隊偵六隊全面清剿，黃清源被依法送辦。

台北市警察局長張榮興今天被爆料去年曾與黃清源同桌飲宴，張榮興澄清，當天是受市議員和民政局長邀請參加公務餐會，即使當日與對方有接觸，也是交代青山宮遶境不得滋擾事宜，並無任何不妥與不法。

請繼續往下閱讀...

台北市警方表示，黃清源為萬華區青山宮的主委，但實際的江湖背景是綽號「源兄」的「芳明館」角頭老大，至於所謂「威震集團」董事長吳明達是大同區的角頭大哥，吳明達1999年槍殺北聯幫唐姓大哥，被判處無期徒刑定讞，服刑17年後，2017年2月假釋出監。

去年2月起吳明達不滿芳明館「源兄」以角頭老大之姿介入他與徐姓建商的千萬元債務糾紛，涉嫌以500萬元意圖買凶狙殺黃清源，「源兄」逃過一劫，但兩人至此結下怨仇。

此後，吳明達為震懾涉事各方，又涉及雙北市多起槍擊案，槍手都是作案後立即投案，引起台北市警局重視，全面蒐證，去年6月間逮捕吳嫌及多名涉案關係人；吳明達也被台北地檢署依預備殺人罪起訴。

由於台北市警方透過線報得知，吳、黃兩人在對峙中都曾擁槍自保，甚至準備持械火併，因此在台北地檢署指揮下，市刑大布線調查，並依組織犯罪作蒐證檢肅作業。

台北市刑大得知黃清源本月6日要出國，當天發動全面清剿，先在桃園機場拘提黃清源到案，並動員逾50名警力同步拘提共犯3人，並到芳明館幫派據點等10處場所執行搜索，詢後依違反槍砲、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市萬華青山宮主委黃清源被移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法