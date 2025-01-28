中國Deepseek突破美國晶片封鎖？科技專家這樣看

中國AI新創DeepSeek對外宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型。（法新社）

2025/01/28 23:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek對外宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，全球科技股聞風暴跌，相關話題受到熱議，不少人認為中國真的已經突破美國晶片封鎖。但科技專家許美華高度存疑，提醒別忘了「晶片先天算力的限制」，「如果比你聰明的人也開始努力，你就沒有優勢了」。

許美華昨在臉書發文提到，美股包括輝達在內，一堆先進晶片概念股因為eepSeek橫空出世重挫，有不少人認為中國突破美國「卡脖子」，但她直言自己是高度存疑的。許美華表示，「2個禮拜前，我發文寫拜登卸任前的重磅消息，針對全世界AI先進晶片分三級管制。有一個小草工程師用DeepSeek來嗆我，說他就是學AI的，還說我根本不懂，然後，盛讚中國的工程能力突破美國禁令。我問小草工程師，如果美國再封鎖中國呢？連低階AI晶片都不給呢？」

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「事實上，拜登卸任前吞毒藥宣布殺手鐧，就是要全面封鎖中國AI晶片。如果連晶片都要靠白手套繞道去偷買NVIDIA ，中國AI科技到底突破了什麼？講白話文，複雜算力要靠晶片，而晶片不是手磨的，要靠先進製程and 先進封裝。而決定算力的關鍵，晶片規格是先天優勢，其他都是後天努力。再好的演算法、工程優化，即使在效能上取得一時的領先，比到最後，都抵不過晶片先天算力的限制。」

許美華直言，「後天努力當然有用，但如果比你聰明的人也開始努力，你就沒有優勢了。中國缺乏高規晶片（偷買的先不算），就苦思用各種優化工程改進效能，就跟窮人家小孩沒有資源，必須更吃苦耐勞的道理有點像。美國公司為什麼在效能方面會落後？有錢人家小孩直接用高階晶片，就不用那麼累啊！美國人如果真的認真起來，同樣用演算法優化提升效能，後天努力是不會輸的。」

她接著說：「順帶一提，天傳出Deepseek有5萬顆H100，如果實際情況真的是用H100，那吹噓用低階H800搭配演算法，成功突破美國封鎖就幽默了，只會引來美國更嚴苛的封鎖吧。還有，那個自豪低成本600萬美元的數字也是豪洨，中國說的數字能信嗎？光是Deepseek自己宣稱，2048組低階晶片 H800繪圖晶片（GPU）的價值就要幾千萬美元了。還沒算人力跟其他周邊成本呢……」

最後許美華表示，「現在DeepSeek鬧得風風火火，不管效能提升的內情為何，川普接下來不下重手都不行。如果美國未來真的全面執行AI晶片三級禁令，全面封鎖中國取得管道，DeepSeek可以靠演算法和優化工程突破重重封鎖嗎？如果中國可以做得到，我會很佩服。」

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