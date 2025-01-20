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    10縣市低溫跌破10度 鄭明典：台灣大學竟比文化大學冷

    強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署今晨對12縣市發布低溫特報，今晨平地最低溫在苗栗縣三灣鄉僅5.9度，另外新北市石碇區6.7度、臺北市北投區7.7度、基隆市七堵區7.7度。（圖擷自氣象署）

    強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署今晨對12縣市發布低溫特報，今晨平地最低溫在苗栗縣三灣鄉僅5.9度，另外新北市石碇區6.7度、臺北市北投區7.7度、基隆市七堵區7.7度。（圖擷自氣象署）

    2025/01/20 08:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署今晨對12縣市發布低溫特報，前氣象局局長鄭明典發文指出，今日不僅強烈大陸冷氣團達標，且在半夜時台灣大學的氣溫還比山上文化大學的氣溫還低！

    氣象署今晨對12縣市發布低溫特報，提醒北部及東北部天氣偏冷，今晨平地最低溫在苗栗縣三灣鄉僅5.9度，另外新北市石碇區6.7度、台北市北投區7.7度、基隆市七堵區7.7度、新竹縣峨眉鄉9.0度、雲林縣虎尾鎮9.3度、桃園市大溪區9.4度、連江縣南竿鄉9.6度，金門縣金城鎮、彰化縣芬園鄉也只有9.9度，總計有10縣市都出現10度以下低溫。

    鄭明典今上午在臉書發文也指出，強烈大陸冷氣團達標，並指半夜出現很特別的氣溫分布，台灣大學的氣溫比山上文化大學的氣溫還低！透過他PO出的氣象署觀測資料顯示，今晨1點時，文化大學溫度為12.2度、陽明山10.5度，而在平地的台灣大學則是11.6度，台北測站則是12.5度。

    後續也有網友指出，「台北測站難得擠進低溫前十名，目前的低溫還在持續探底，比上次還低」。透過網友分享的資料可看到，今晨5點50分時，陽明山低溫10.4度，台北測站則是11.1度。

    鄭明典發文指出，今日不僅強烈大陸冷氣團達標，且在半夜時台灣大學的氣溫還比山上文化大學的氣溫還低！（圖擷自臉書）

    鄭明典發文指出，今日不僅強烈大陸冷氣團達標，且在半夜時台灣大學的氣溫還比山上文化大學的氣溫還低！（圖擷自臉書）

    也有網友指出，「台北測站難得擠進低溫前十名，目前的低溫還在持續探底，比上次還低」。透過網友分享的資料可看到，今晨5點50分時，陽明山低溫10.4度，台北測站則是11.1度。（圖擷自臉書）

    也有網友指出，「台北測站難得擠進低溫前十名，目前的低溫還在持續探底，比上次還低」。透過網友分享的資料可看到，今晨5點50分時，陽明山低溫10.4度，台北測站則是11.1度。（圖擷自臉書）

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