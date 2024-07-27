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凱米重創南台灣 賴清德勉大家團結、不喪志

總統賴清德27日晚間出席「石牌福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式」。 （記者劉信德攝）

總統賴清德27日晚間出席「石牌福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式」。 （記者劉信德攝）

2024/07/27 20:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統賴清德今（27日）晚間至台北市北投區福星宮出席關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式，他表示，此次凱米颱風雖然重創南台灣，造成嚴重災情，但只要國家團結，不因災害而灰心喪志，未來就能將不足的治水措施做得更好，應對下次的災害。

賴清德晚間六點半準時抵達福星宮，受到民眾熱烈歡迎，他先至正殿參香後致詞表示，今天來感謝神明的保佑，還有民眾對他的支持，就任兩個多月來自己很認真打拚，希望不要讓大家漏氣。

他說，來到這邊也同時為台灣祈福，祈求國泰民安，民眾都闔家平安，這次凱米颱風造成南部嚴重災情，「但只要我們團結，不因這次災害而失志，未來中央、地方通力合作，將治水措施更加精進，經過這次的考驗後，台灣能把不夠好的地方再加強」。

他也提到，今晚來到福星宮獻匾，希望神威更加顯現、香火更加鼎盛，保護台灣民眾平安順利，未來自己會更加認真打拚做好總統的工作，團結國民、讓世界看到台灣，讓台灣人民也看得到未來，並且要推動經濟發展，讓百姓過上更好的生活，對窮困的民眾也要更加關心照顧，如果自己做得不好，請人民不要客氣，用力監督，他都會深刻來檢討。

總統賴清德27日晚間出席「石牌福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式」，與熱情的信眾擊掌、握手致意。（記者劉信德攝）

總統賴清德27日晚間出席「石牌福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式」，與熱情的信眾擊掌、握手致意。（記者劉信德攝）

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