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凱米為台南帶來驚人雨量 超越莫拉克、八掌溪高達1824毫米

台鐵八掌溪橋路基被大水沖刷流失，鐵軌懸空，災情慘重。（立委賴惠員提供）

台鐵八掌溪橋路基被大水沖刷流失，鐵軌懸空，災情慘重。（立委賴惠員提供）

2024/07/27 16:34

〔記者王姝琇／台南報導〕颱風凱米帶來南部豪大雨，台南雨量有多大？市府水利局指出「雨勢驚人，超越莫拉克」。水利局表示，台南37區雨量均已超過排水設施的設計標準，累積雨量最大高達1340.4毫米，而引起本次溢堤、導致後壁、鹽水淹水的八掌溪集水區雨量更高達1824毫米。

市府及第五河川分署利用「北堵南抽」策略，漏夜設置太空包、於缺口處進行封堵，成效顯著。後壁已全面已退水，鹽水則是市區退水。市長黃偉哲一早即前往巡視關心居民狀況。除了感謝辛苦工作人員，也親自向民眾說明狀況。

黃偉哲表示，外水受到控制，抽水效果顯著，除了持續加強抽水，趕在今晚全面退水，同步也要全力投入災後復原工作，協助民眾早日恢復家園。

水利局統計，本次雨量驚人，大豪雨狂炸台南3天，自7月24日0時至7月27日08時，累積雨量最大的10區依序是南化區、白河區、楠西區、東山區、六甲區、麻豆區、柳營區、西港區、官田區，以及安定區。

水利局指出，除了以上10區，台南37區雨量均已超過排水設施的設計標準造成溢淹，與歷年風災雨量比較，平地的總累積雨量已超過莫拉克颱風，其中時雨量及3小時累積雨量更是歷年颱風豪雨事件中最高，本次同時面對長、短延時均為強降雨之困境，面對此挑戰，市府仍努力抽排，並機動調度移動式抽水機因應，以加速全市排水速度。

水利局進一步說明，由於雨量大加上八掌溪堤防溢堤，造成後壁、鹽水淹水，麻豆則是因地勢低窪，加上麻豆大排水位太高、無法排水而造成淹水。經過一晚搶修，後壁已全面已退水，鹽水則是市區退水。

另外，已調派8台抽水機至麻豆區埤頭同時抽水；預估下午5點埤頭積水可消退。至於麻豆北勢已逐步退水中，但由於麻豆大排水位仍過高，加上抽水機無法進入。水利局已派員隨時觀測，一旦水位降低，立即安裝移動式抽水機、加速作業。

颱風凱米帶來南部豪大雨，台南市列出前十大累積雨量排名行政區，排名前三分別為南化區、白河區、楠西區。（南市水利局提供）

颱風凱米帶來南部豪大雨，台南市列出前十大累積雨量排名行政區，排名前三分別為南化區、白河區、楠西區。（南市水利局提供）

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