花蓮鐵路搶通延後 卓榮泰致歉：欠東部安全回家路

颱風凱米造成花蓮鐵公路中斷，因土石流擴大，台鐵原訂29日搶通進度確定延後；公路蘇花路廊拚30日單線搶通。行政院長卓榮泰致歉，「我們欠東部安全回家的路很多次了」。圖為卓揆昨天到台南勘災情形。（中央社）

2024/07/27 15:06

〔中央社〕颱風凱米造成花蓮鐵公路中斷，因土石流擴大，台鐵原訂29日搶通進度確定延後；公路蘇花路廊拚30日單線搶通。行政院長卓榮泰致歉，「我們欠東部安全回家的路很多次了」。

卓榮泰今天到花蓮視察鐵公路修復狀況，上午先在台9線蘇花公路164.2k坍方處、台鐵崇德車站視察，聽取簡報。他表示，原本規劃昨天要搭火車來視察，但花蓮鐵路因災情受阻，未能在第一時間來到花蓮，內心感到很不安。

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卓榮泰致歉表示「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了」，要趕快補起來，會再選擇適當時間搭火車來花蓮，以具體行動告訴花蓮鄉親，政府一定會妥適規劃，百分之百全力衝刺，提供花蓮一條更安全回家的鐵道與公路運輸服務。

卓榮泰要求相關單位以安全為最優先考量積極搶通，清坍過程也務必確保人員安全，盡快估算搶通時間，讓鄉親安心。

卓榮泰說，這是一場人與自然間的搏鬥，面對地震、風災接踵而來，破壞東部運輸系統，政府應該思考如何強化交通運輸韌性，因應極端氣候的挑戰。

鐵路搶修進度，台鐵董事長杜微指出，崇德車站北邊坍方因昨晚強降雨再次擴大，且持續有土石滑落，搶修人員及機具暫時退出災點，待天氣及邊坡穩定後再進場搶災，原訂29日搶通進度確定將延後。

蘇花路廊搶修狀況，公路局東區維護工程分局長林文雄簡報指出，颱風凱米造成蘇花路廊6處坍方災點，有5處已陸續搶通，昨晚大雨有部分擴災，主要是土石崩塌，沒有大量結構損失。

林文雄說，搶通關鍵在匯德隧道北口災點，若過程順利，目標30日下午5時搶通，可單線雙向通車。

秀林鄉是花蓮縣內唯一還有停班課區域的鄉鎮。鄉長王玫瑰哽咽表示，接連地震、颱風豪雨，鄉內土石流潛勢溪流、地質敏感區數量及規模增加，居住在山邊的居民每天膽戰心驚，就怕哪天土石流冲進家中。

王玫瑰提到，公所搶災過程常遇到法規問題阻礙，令人員很無力，有關山坡整治規劃也超出公所量能，希望中央相關單位協助。

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