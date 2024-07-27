凱米颱風農損累計16.7億 屏東縣3.7億元最高

凱米颱風襲台農業損失已逾16億7千多萬元，屏東縣3.7億元佔比最高，香蕉被害面積2858公頃最多。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2024/07/27 17:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕凱米颱風造成全台嚴重農損，農業部統計至今（11日）上午11點，全台累計損失16億7千多萬元，以屏東縣3.7億元最高，其次是嘉義縣、雲林縣等，受損作物主要是香蕉，被害面積2858公頃最多，其次為番石榴、梨、木瓜等。

農業部統計，經農糧署、畜牧司、漁業署等彙整各地資料，受凱米影響造成農損截至今天累計16億7353萬元，以縣市來看，屏東縣損失3億7883萬元（占23%）、嘉義縣損失3億7254萬元（占22%）、雲林縣損失2億9152萬元（占17%）、台南市損失1億3828萬元（占8%）、高雄市損失1億2694萬元（占8%）、南投縣損失1億756萬元（占6%）等較為嚴重。

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若以農產損失來看，農業部計算，農作物被害面積1萬5668公頃，損害程度25%，損失金額11億4717萬元；若細分作物，主要受損為香蕉，被害面積2858公頃，損害程度26％，損失金額2億4025萬元；其他還有：番石榴425公頃、梨644公頃、木瓜531公頃、柿1080公頃等。

畜產損失則估計2億3470萬元，受損畜禽主要為雞。漁產損失2億3633萬元，主要為牡蠣、虱目魚、淡水長腳蝦等。其他還有農田流失及埋沒、水平棚架網室、塑膠布溫網室損失、畜禽舍半倒、箱網損失等，民間設施估損5千5百萬多元。

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