離島海運不通 民航機、軍機加入疏運「拚下週一恢復正常」

因離島旅客太多，軍方出動C130運輸機協助疏運旅客。（民航局提供）

2024/07/27 16:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風遠離台灣，不過包括澎湖、金門和馬祖仍有許多旅客難以返回台灣本島；交通部民航局長何淑萍表示，已盡量協調各航空公司調度運能，也感謝軍方出動運輸機疏運，「要拚下週一（29日）讓旅運恢復正常」。

受颱風外圍環流影響，海象仍不適合航行，離島運輸仍無法透過船舶，因此連續兩天只能仰賴先恢復運轉的空運，國籍航空公司昨日與今日將能調度的運能投入國內線，軍方也適時支援軍機，連續兩日，空運投入的運能都超過300架次。

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民航局長何淑萍受訪時表示，颱風過後協調各家航空公司配合加大運能，軍方也調度軍機支援，26日包括軍機、加班機，空運投入架次達312架次，提供座位數超過2萬6千個；今天（27日）空運仍有304架次，提供座位數近2萬5千個，相較7月國內線班表平均每日約252架次、提供約2萬個座位，兩天增加的座位數超過1萬個。

民航局評估，颱風期間因航班取消、海運停駛而轉移的旅客仍無法短時間內都完成疏運，幸好今天天氣已有好轉，軍方也繼續支援5架軍機，且早上即開始投入，全天規劃飛航26架次，加上民航局原本規劃的航班與加班機，今天疏運的旅次應能比昨天更多。

何淑萍表示，此次颱風後的疏運與平常的連假疏運不同，旅客行程、航空公司的航班規劃都有極大變動，因颱風停航越久、後續的遞延效果就越大，「感謝軍方與航空公司這幾天都傾盡全力協助疏運，旅客各種建議，民航局也會虛心接受」。

今天因金門小三通恢復，澎湖則是因花火節結束後仍有許多旅客，在海運恢復前，空運仍會相當吃緊，目前軍方已經提供極大協助，後續民航局會繼續請航空公司設法增加運能，考量天候仍未完全穩定，也請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。

軍方出動C130運輸機協助疏運離島交通。（民航局提供）

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