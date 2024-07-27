土石流又淹沒軌道 台鐵北迴線延到8/3搶通

台鐵北迴線又因土石流淹沒軌道，再延後到8月3日才能搶通。（台鐵公司提供）

2024/07/27 17:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風雖然離開台灣，但重創台鐵北迴線和仁=崇德路段，今天（27日）上午又發生土石流並淹沒軌道。台鐵公司今天下午說明，原因要在本月29日搶通東正線的規劃得延後5天，最快8月3日才能搶通。

今天上午北迴線和仁=崇德間（K56+620及K56+820至950）又有大量土石流淹沒軌道，估計高達2萬方土石需要進行清理搶修，台鐵評估原預計7月29日搶通東正線的規劃，將延後5天至8月3日方可搶通。

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因受低壓帶環流及偏南風影響，目前花蓮地區仍持續有強降雨，土石流崩落情形嚴重；台鐵公司說明，這限制搶修作業進行，為確保施工安全，台鐵決定夜間因無法觀測土石流時段就暫停施工，集中全力在日間搶修。

台鐵公司說明，同時加派瞭望人員，發現山上水流變為泥流時人員就撤離現場，也指派高階主管加入搶修團隊，強化安全措施、並再增調人力及機具調整監控設備，縮短搶修時間。

台鐵公司表示，為加強服務旅客，在北迴線尚未搶通前，每日加開宜蘭=和平，以及花蓮=崇德間各8列次區間車，行車資訊如下：

1、開行宜蘭=和平間班次：

（1）4114次（宜蘭往和平，06:45開、07:49到）。

（2）4133次（和平往宜蘭，08:20開、09:21到）。

（3）4184次（宜蘭往和平，15:25開、16:36到）。

（4）4033次（和平往宜蘭，17:03開、18:06到）。

（5）4206次（宜蘭往和平，17:56開、18:58到）。

（6）4216次（宜蘭往和平，19:00開、南澳=和平間延長行駛）。

（7）4046次（宜蘭往和平，21:05開、22:03到）。

（8） 4043次 （和平往宜蘭，23:20開、00:21到）。

2、開行花蓮=崇德間班次：

（1）4133次（花蓮往崇德，07:36開、07:58到）。

（2）4114次（崇德往花蓮，08:14開、08:38到）。

（3）4179次（花蓮往崇德，11:27開、11:49到）。

（4）4180次（崇德往花蓮，12:00開、12:23到）。

（5）4217次（花蓮往崇德，15:42開、16:04到）。

（6）4184次（崇德往花蓮，16:52開、17:17到）。

（7）4139次（花蓮往崇德，19:35開、19:58到）。

（8）4140次（崇德往花蓮，20:15開、20:36到）。

台鐵北迴線又因土石流淹沒軌道，再延後到8月3日才能搶通。（台鐵公司提供）

台鐵北迴線又因土石流淹沒軌道，再延後到8月3日才能搶通。（台鐵公司提供）

台鐵北迴線又因土石流淹沒軌道，再延後到8月3日才能搶通。（台鐵公司提供）

台鐵北迴線又因土石流淹沒軌道，再延後到8月3日才能搶通。（台鐵公司提供）

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