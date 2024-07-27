花蓮6樓磚牆颱風天砸車釀母死子重傷 縣府確認是違建

美侖大飯店宿舍頂樓的磚牆及被颱風吹掀的鐵皮屋頂，經縣府確認都是違章建築。（取自民眾提供影片）

2024/07/27 19:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市中興路美侖大飯店員工宿舍頂樓加蓋物，花蓮縣府建設處長鄧子榆今天受訪，確認包括女兒牆上方加蓋磚造物、鐵皮加蓋「通通都是違建」！他說，房屋所有權人已允諾會自拆及清理違建，1星期內完成，且將依建築法開罰6到30萬元。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，經查建造執照申請的系統資料，調閱原始建物設計圖，以及昨天現場與房屋所有權人勘查確認，確認原始建築圖的女兒牆為RC構造，磚牆為增建在原本的女兒牆上，他說，因磚牆與女兒牆無鋼筋結合，在14級強風下墜落。

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至於遭強風吹掀開的鐵皮鋼架頂棚，縣府建設處建管科表示，民眾在頂樓加蓋鐵皮屋，可向縣府申請施作屋頂防漏，依法如有申請，可免申請建造執照、簡化流程，但縣府查無屋主申請屋頂防漏的紀錄，確認鐵皮頂棚也是違建。

鄧子榆說，房屋所有權人要負責房屋的合法使用、安全使用責任，如果沒有，可依建築法第91條開罰6到30萬；他也說，由於全案還涉及刑事偵查部分，縣府昨也會同檢察官去現場勘查，行政處置要等刑事偵查流程走完，縣府就會配合進行；而昨天現場已要求房屋所有權人自行拆除違章，包括剩下的鋼架等，現場屋主允諾自行處理，要求一週內完成，以免影響公共安全。

花蓮市中興路全家超商頂樓疑似違建，在颱風天頂樓鐵皮加蓋遭到強風吹掀，撞擊推擠到頂樓一片磚牆，整片竟然從六樓高度頂樓墜落，造成停在下方的門諾高姓護理師被砸中，送醫宣告不治，7歲兒還在小兒加護病房，甜蜜家庭因而破碎！

凱米颱風來襲，24日美侖飯店員工宿舍頂樓的違建磚牆墜落，砸壞轎車造成一死一傷。（消防局提供）

凱米颱風來襲，24日美侖飯店員工宿舍頂樓的違建磚牆墜落，砸壞轎車造成一死一傷。（消防局提供）

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