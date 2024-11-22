台版地面師偽造遺囑詐1.4億／律師蔡鴻燊起訴 續押3個月

律師兼民間公證人蔡鴻燊被起訴後續羈押三個月。（資料照）

2024/11/22 05:30

偽造遺書 11人遺產被盜

〔記者張文川、陳彩玲／台北報導〕台北地檢署昨偵結一．四億「台版地面師」詐騙案，依加重詐欺、組織犯罪等罪，起訴集團首腦全絨不動產公司負責人蔡尚岳、律師兼民間公證人蔡鴻燊等四十四人；蔡尚岳已因他案服刑中，另三名在押被告昨移審台北地院，法官庭訊後諭知蔡鴻燊繼續羈押三個月，蔡尚岳的妻子林緻菱三百萬元、全絨公司經理王煜堤四百萬元交保，二人皆限制住居與出境出海。

全絨不動產蔡尚岳主謀

北檢起訴指出，以全絨不動產公司實際負責人蔡尚岳為首的犯罪組織，與民間公證人、里長、員警、書記官等多人合作，利用偽造代筆遺囑向地政機關辦理繼承，詐取十一名獨居老人的不動產，過戶牟利，犯案三年不法獲利一億四九二五萬餘元，被告多達四十四人，起訴書長達一四四頁。

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妻認罪 交出16筆不動產

主嫌蔡尚岳已因其他定讞案件，發監台南監獄服刑中。北院法官昨傍晚開庭接押三人，林緻菱、王煜堤皆全盤認罪，蔡鴻燊否認犯罪。其餘共犯於偵查期間獲交保，包括新北地院書記官游立綸、北市警建國派出所警員駱勁達、新北市永和區里長許政鎧、鄧長安等人。

菜鳥律師稱僅單純認證

卅八歲蔡鴻燊昨辯稱，他根本不知道代筆遺囑是偽造，只是單純認證見證人的聲明書和簽名，沒想到背後這麼繁雜，哽咽「我真的很冤枉，壓力非常大」；其律師說，蔡鴻燊三年前才初出社會執業，不知人心險惡才被利用。

卅四歲林緻菱承認犯罪，但不清楚她的犯罪所得有多少，帳戶都由丈夫掌控支配，她已向檢方陳報台北、苗栗十六筆不動產，願交法院拍賣，把錢還給被害人；她為了照顧三名未成年子女，不得已從事八大行業服務員。

廿七歲經理王煜堤坦認發起、指揮犯罪組織等全部犯行，自承獲得七七一萬元不法所得，另有依指示交給林緻菱三百萬元，林緻菱則回稱沒印象，堅稱是丈夫在處理。

王煜堤的律師說，王主動供出共犯協助釐清案情，沒勾串必要，也已主動聲請變價拍賣名錶和市價三千四百萬元的房產以賠償被害人，他家四代同堂共居一處，家庭關係緊密，不會逃亡。

影音串流平台Netflix今年七月上架熱播的日劇《地面師》，劇情是描述在東京發生的一起高達上億日圓的房屋詐騙案，改編自真實案件。

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