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    代辦中國身分證福建3據點曝光 官員：1間是林金城老婆開的

    泉州台青創業園總負責人林金城（右）配偶吳春燕，在泉州開設「福建省發財信息科技有限公司」，招攬台灣人赴中辦中國身分證 。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）

    泉州台青創業園總負責人林金城（右）配偶吳春燕，在泉州開設「福建省發財信息科技有限公司」，招攬台灣人赴中辦中國身分證 。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）

    2025/03/02 12:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕涉違法代辦中國身分證，福建3處據點曝光！我官方掌握，兩岸至少5處據點協助代辦中國身分證件，其中2處在台灣，3處在福建廈門、泉州及漳州。知情官員表示，其中1間在福建的據點，是泉州台青創業園總負責人林金城的配偶開的，主管機關已鎖定調查。

    據透露，在福建的3處代辦據點，其中1間公司是位於廈門市的「福建加宸企業服務集團」。該公司負責人葉蓉露現居廈門，經常於臉書發文招攬代辦，宣傳可協助客戶代辦中國銀行開戶、台灣居民居住證、定居證及中國身分證。

    另1間位在泉州的是「福建省發財信息科技有限公司」，該公司負責人吳春燕，她是泉州台青創業園總負責人林金城的配偶，林金城日前在「八炯統戰紀錄片」中被踢爆協助台灣人赴中辦證，他的老婆也在泉州開公司，透過網路招攬民眾赴中申辦中國身分證。

    此外，漳州台商投資區兩岸青創基地內的「翊瀚眾創電子科技有限公司」協助代辦，該公司負責人盧介凡是在福建創業的台商，近年力推兩岸融合發展；官方掌握，目前已有國人前往辦中國身分證，說明會場有出現林金城、蘇士恩等中間人。

    熟稔國安的官員表示，在福建的3處據點，其中1間是林金城的老婆開的，有在協助代辦中國身分證、定居證，因為這些不在台灣境內，主管機關會針對廣告招攬進行查處。

    我官方掌握，在福建代辦中國身分證的3處據點，其中一間是廈門市「福建加宸企業服務集團」，該公司負責人葉蓉露常在臉書發文招攬代辦。（圖擷取自臉書）

    我官方掌握，在福建代辦中國身分證的3處據點，其中一間是廈門市「福建加宸企業服務集團」，該公司負責人葉蓉露常在臉書發文招攬代辦。（圖擷取自臉書）

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