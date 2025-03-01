為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴西健身網紅「辣裝扮」 害汽車撞電桿報廢

    巴西健身網紅羅莎琳穿著膚色運動服散步回家，竟讓一名男駕駛因此分心，汽車直接撞上電線桿。（圖擷取自@karolrosalin IG，本報合成）

    巴西健身網紅羅莎琳穿著膚色運動服散步回家，竟讓一名男駕駛因此分心，汽車直接撞上電線桿。（圖擷取自@karolrosalin IG，本報合成）

    2025/03/01 18:41

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西發生一起令人哭笑不得的車禍，在IG擁有近150萬人追蹤的25歲健身網紅羅莎琳（Karol Rosalin）分享，她日前穿著膚色運動服散步回家，竟讓一名男駕駛因此分心，汽車直接撞上電線桿報廢。根據外媒調查顯示，有高達60%的男性駕駛承認，曾在開車時因看到漂亮女性分心。

    根據英媒《每日星報》報導，熱愛運動健身的巴西網紅羅莎琳，日前穿著一件與自己膚色相近的運動服去健身房訓練，結果在散步回家時目睹一輛汽車撞上電線桿。羅莎琳透露，她立即上前查看男駕駛的情況，未料聽到對方說，自己剛才開車路過她時，誤以為她「什麼都沒穿」而分心撞上電線桿，讓她哭笑不得。

    羅莎琳表示，她在得知男駕駛並無保險，因此車禍後無法獲得理賠後，讓她感到不好意思，因此主動提出賠償損失，然而這份好意卻被對方婉拒，因為男駕駛擔心如何向妻子解釋事發經過。事後羅莎琳將這件事分享到網上，引發熱烈討論，不少網友指出她的衣服配色加上火辣身材，確實容易產生誤解；但也有人表示，這樣穿很漂亮。

    另據《每日星報》調查統計，因駕駛分心而導致的車禍，每日平均有2525起，等同於每年約92萬起。調查顯示，有60%男性司機承認因為看到漂亮女性而分心；另有12%女性司機也坦言，曾因帥氣男子轉移視線。報導指出，這起因服裝錯覺引發的車禍，凸顯了駕駛注意力分散的問題，提醒駕駛開車時應集中精神，以策安全。

    不少網友指羅莎琳的衣服配色加上火辣身材，確實容易產生誤解；但也有人表示，這樣穿很漂亮。（圖擷取自@karolrosalin IG，本報合成）

    不少網友指羅莎琳的衣服配色加上火辣身材，確實容易產生誤解；但也有人表示，這樣穿很漂亮。（圖擷取自@karolrosalin IG，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播