巴西健身網紅「辣裝扮」 害汽車撞電桿報廢

巴西健身網紅羅莎琳穿著膚色運動服散步回家，竟讓一名男駕駛因此分心，汽車直接撞上電線桿。（圖擷取自@karolrosalin IG，本報合成）

2025/03/01 18:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西發生一起令人哭笑不得的車禍，在IG擁有近150萬人追蹤的25歲健身網紅羅莎琳（Karol Rosalin）分享，她日前穿著膚色運動服散步回家，竟讓一名男駕駛因此分心，汽車直接撞上電線桿報廢。根據外媒調查顯示，有高達60%的男性駕駛承認，曾在開車時因看到漂亮女性分心。

根據英媒《每日星報》報導，熱愛運動健身的巴西網紅羅莎琳，日前穿著一件與自己膚色相近的運動服去健身房訓練，結果在散步回家時目睹一輛汽車撞上電線桿。羅莎琳透露，她立即上前查看男駕駛的情況，未料聽到對方說，自己剛才開車路過她時，誤以為她「什麼都沒穿」而分心撞上電線桿，讓她哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

羅莎琳表示，她在得知男駕駛並無保險，因此車禍後無法獲得理賠後，讓她感到不好意思，因此主動提出賠償損失，然而這份好意卻被對方婉拒，因為男駕駛擔心如何向妻子解釋事發經過。事後羅莎琳將這件事分享到網上，引發熱烈討論，不少網友指出她的衣服配色加上火辣身材，確實容易產生誤解；但也有人表示，這樣穿很漂亮。

另據《每日星報》調查統計，因駕駛分心而導致的車禍，每日平均有2525起，等同於每年約92萬起。調查顯示，有60%男性司機承認因為看到漂亮女性而分心；另有12%女性司機也坦言，曾因帥氣男子轉移視線。報導指出，這起因服裝錯覺引發的車禍，凸顯了駕駛注意力分散的問題，提醒駕駛開車時應集中精神，以策安全。

不少網友指羅莎琳的衣服配色加上火辣身材，確實容易產生誤解；但也有人表示，這樣穿很漂亮。（圖擷取自@karolrosalin IG，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法