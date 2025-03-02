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    收假日湧車潮 今天下午國道11地雷路段一次看

    今天是228連假的收假日，上午9時57分國1北向352.5公里處發生事故，一度造成車流回堵。（高速公路局提供）

    今天是228連假的收假日，上午9時57分國1北向352.5公里處發生事故，一度造成車流回堵。（高速公路局提供）

    2025/03/02 12:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（2日）是和平紀念日連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，整日交通量預估113百萬車公里。高速公路局表示，今天下午11個國道路段雍塞，建議用路人避開。

    高公局表示，今天上午國道車多路段主要是國1北向汐止-五堵、豐原-台中系統、國5北向宜蘭-坪林，其餘路段行車順暢。

    今天上午發生數起事故，一度造成車流回堵，皆已陸續排除。包括上午9時57分於國1北向352.5公里處發生小貨車撞護欄事故，造成後方車流回堵4公里；10時26分於國1北向164.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10時46分於國1北向213.9公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。

    連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段。

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