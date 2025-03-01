收假日國道11處路段易塞 南部、國5北向建議上午9時前出發

二二八連假收假日國道易壅塞路段、交通管制。（高公局提供）

2025/03/01 18:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（2日）二二八連假收假日，交通部高速公路局預估北向車流會達年平均的1.4倍之多，並有11處路段易壅塞，建議南部地區在上午9時前出發，中部地區12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

明天收假日，高公局預估國道交通量為113百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，達平日年平均的1.4倍。

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高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

明天國道相關疏導措施包括12時到21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午14時36分，國2西向5.6公里處發生7輛小客車追撞事故，占用1線出口專用車道，15時04分排除，造成後方車流回堵2公里；14時45分，國1北向198.4公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，15時18分排除，造成後方車流回堵4公里；15時34分於國1北向118公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於15時59分排除，造成後方車流回堵3公里，都導致車輛回堵影響整體車流運行。

收假日北部區域路況預報。（高公局提供）

收假日中部區域路況預報。（高公局提供）

收假日南部區域路況預報。（高公局提供）

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