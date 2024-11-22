59歲女車手 跑遍全台取錢被逮

警方與盧姓女子合作，前往面交地點附近埋伏，逮捕詐騙集團車手。（記者鄭景議翻攝）

2024/11/22 05:30

婦誤信臉書上投資廣告被詐百萬 報警抓人

〔記者鄭景議／台北報導〕六十一歲盧姓女子，日前在臉書上誤信投資可高獲利廣告，一下就被騙走新台幣一百萬元，等無法出金才發現遭詐，她向台北市大安警分局報案，警方與盧女合作，逮捕前來取款的五十九歲戴姓女車手，警方發現戴女已經取款多次，在全台北中南都有領款紀錄，訊後將戴女依詐欺罪嫌法辦。

大安分局安和路派出所日前接獲盧女報案，表示她於網路上看到投資信息，旋即點擊網站連結加入所提供的Line群組，被群組保證獲利等話術洗腦，與詐騙集團相約面交款項，盧女將一百萬元交給詐騙集團，隨後遲遲無法出金，才發現遭騙。

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盧女向警方報案後，指和詐騙集團仍有聯繫，安和路派出所員警與盧女合作，前往面交地點埋伏，見詐騙車手前來，立刻上前逮捕，並從車手身上查扣現金新台幣四千元、冒名服務證件等犯罪工具及證物。

警方發現，戴姓女車手從十月份起受僱於詐騙集團，以每天一千元到三千元不等的代價當提款車手，在台灣北中南地區都有領取詐欺贓款的紀錄，儘管戴女宣稱不知道這些錢是詐騙款項，警方訊後仍依詐欺罪將戴嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查上游詐騙集團首腦。

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