主嫌另案入獄 國民黨籍里長許政鎧另起爐灶繼續貪

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2024/11/22 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕「台版地面師」詐團涉勾結里長及公務員，得知有獨居老人遺產無人繼承，偽造代筆遺囑，騙取獨居長者遺產，主嫌全絨不動產公司負責人蔡尚岳後來因他案入獄，全絨經理王煜堤與國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧竟另起爐灶繼續犯案。

全案源於，一名長居美國的施姓被害人，其母親二○一八年身亡，他於二○二二年返台辦理死亡登記，因私事再度返回美國，後來碰上新冠肺炎疫情導致無法返台，因此未辦理遺產繼承登記，沒想到被蔡男偽造遺囑盜領，憤而提告，詐團行騙手法才曝光。

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八名公務員涉案

檢警調從施男案件溯源，查出背後藏有詐騙集團，且涉案人身分多重，四十四名被告中有八名公務員，分別是新北地院書記官游立綸、律師兼民間公證人蔡鴻燊、新北市土城區戶政事務所辦事員葉濬誼、員警駱勁達、中和區中安里里長李謙國，以及永和區三名里長，永樂里許政鎧、前安和里鄧長安、前店街里陳茂己。

專案小組調查，蔡尚岳二○二一年四月間，在鄧長安告知下得知有獨居老人遺產無人繼承，開始偽造遺囑盜領，甚至成立全絨不動產公司行騙，以北市府地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊作為案源，再行賄駱勁達、游立綸、葉俊誼查詢被繼承人個資，並指派員工實地勘查遺留的不動產，篩選可以詐騙的標的。

檢警調查出，詐團若發現無子嗣或繼承人長住國外，便偽造租賃契約，請不知情鎖匠開門，找尋被繼承人筆跡及相關戶籍、土地權狀等資料，隨後編排劇本，由里長等充作「代筆遺囑」見證人、受遺贈人等，接著蔡鴻燊出面完成代筆遺囑聲明書認證，取得遺產。

後來蔡尚岳因他案入獄，王煜堤與許政鎧另起爐灶，繼續詐騙亡者遺產，檢方查出，詐團共詐得十一名死者遺產。其中蔡鴻燊是依公證法受公權力委託行使之人，屬刑法上之廣義公務員，收受八九○萬元賄賂，在偵查時歪曲實情，起訴後遭檢方求處重刑。

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