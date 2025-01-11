全台冷吱吱！氣象粉專公佈各地低溫排行「此地」僅5度
中央氣象署說，11日至13日清晨，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。氣象署上午也發布最新低溫特報燈號，從原本12縣市擴大至17縣市，低溫探攝氏10度以下。雖然天氣寒冷，台北市松山文創園區11日仍湧入出遊民眾，一條拉布拉多犬套著刷毛衣開心追球，逗樂飼主與圍觀民眾。（記者廖振輝攝）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（11日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出今日低溫排行榜，指出最冷的地方為馬祖南竿，只有5.6度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天清晨強烈冷氣團發威，全台灣都非常寒冷，許多地方只有10度左右，北部、宜蘭、金馬有些地方甚至10度以下，今天夜晚至明天清晨除了冷氣團外，還有輻射冷卻加成，溫度可能會更低一些，尤其平原空曠地區、內陸近山區、丘陵區會特別寒冷，有機會到8至10度，室外活動務必注意保暖。
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今日低溫排行： 馬祖南竿5.6度 馬祖北竿6.7度 金門金城6.8度 馬祖莒光7.4度 新北石碇8.3度 苗栗大河8.3度 新北五股9.2度 新北雙溪9.4度 基隆七堵9.6度 桃園楊梅9.6度 宜蘭羅東9.6度 宜蘭三星9.8度 宜蘭壯圍9.8度 新北汐止9.9度 基隆暖暖10.0度 桃園八德10.1度 台北南港10.1度 新北石門10.1度 新北三峽10.2度 宜蘭五結10.2度 全台壟罩在低溫。（圖擷自氣象署官網）
馬祖南竿5.6度
馬祖北竿6.7度
金門金城6.8度
馬祖莒光7.4度
新北石碇8.3度
苗栗大河8.3度
新北五股9.2度
新北雙溪9.4度
基隆七堵9.6度
桃園楊梅9.6度
宜蘭羅東9.6度
宜蘭三星9.8度
宜蘭壯圍9.8度
新北汐止9.9度
基隆暖暖10.0度
桃園八德10.1度
台北南港10.1度
新北石門10.1度
新北三峽10.2度
宜蘭五結10.2度
全台壟罩在低溫。（圖擷自氣象署官網）