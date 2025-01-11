全台冷吱吱！氣象粉專公佈各地低溫排行「此地」僅5度

中央氣象署說，11日至13日清晨，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。氣象署上午也發布最新低溫特報燈號，從原本12縣市擴大至17縣市，低溫探攝氏10度以下。雖然天氣寒冷，台北市松山文創園區11日仍湧入出遊民眾，一條拉布拉多犬套著刷毛衣開心追球，逗樂飼主與圍觀民眾。（記者廖振輝攝）

2025/01/11 13:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（11日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出今日低溫排行榜，指出最冷的地方為馬祖南竿，只有5.6度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天清晨強烈冷氣團發威，全台灣都非常寒冷，許多地方只有10度左右，北部、宜蘭、金馬有些地方甚至10度以下，今天夜晚至明天清晨除了冷氣團外，還有輻射冷卻加成，溫度可能會更低一些，尤其平原空曠地區、內陸近山區、丘陵區會特別寒冷，有機會到8至10度，室外活動務必注意保暖。

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