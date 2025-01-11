洛杉磯野火再擴大！富人區淪陷 UCLA：師生隨時準備撤離

一架直升機在曼德維爾峽谷的斷崖山火上灑水。（美聯社）

2025/01/11 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火因風向改變持續向東延燒，火勢已逼近加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園附近。洛杉磯郡10日晚間發布的疏散令，範圍已擴大至富人區布倫特伍德（Brentwood）、恩西諾水庫（Encino Reservoir）及蓋蒂中心（Getty Center）等地，而UCLA也呼籲全校4萬多名師生提高警戒，隨時準備撤離。

綜合外媒報導，斷崖山火（Palisades Fire）是目前洛杉磯地區六處火場中規模最大的，燃燒面積已超過2.1萬英畝（約85平方公里），並持續向人口稠密地區蔓延。當局稱，野火導致近1萬棟建築被焚毀，至少11人喪生，數萬名居民流離失所。火場東移的最新變化被洛杉磯郡官員形容為「重大發展」，因火勢已迫近高度人口密集區域，當地面臨更大的威脅。

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UCLA在校內網站公告指出，儘管目前校園尚未納入強制疏散範圍，但疏散警報已經擴及校區附近地區，呼籲全體師生保持警覺，並做好隨時撤離的準備。校方宣布，13日起所有課程改為遠距方式進行，以確保安全。

根據加州消防局（Cal Fire）的統計數據，目前斷崖山火的控制率僅達11%，而另一場規模次大的「伊頓山火」（Eaton Fire）燃燒超過1.4萬英畝，控制率僅15%。整體災情仍在惡化，消防隊正全力搶救，但風勢變化加劇救援挑戰。

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