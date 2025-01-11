大林慈濟醫院疑職場霸凌 女照服員辦公室輕生獲救

嘉義大林慈濟醫院發生疑因職場職場霸凌，致女照服員在辦公室輕生事件。（資料照）

2025/01/11 13:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義大林慈濟醫院長照中心驚傳疑因職場霸凌致女照服員在辦公室輕生獲救事件，該照服員指控組長一再對她言語羞辱，甚至突擊檢查其手機，讓她備感壓力沈重，才打算以死表達不滿，所幸同仁及時發現送醫急救沒有生命危險，事件發生後，醫院已進行了解檢討，強調會確保員工的工作權益。

擔任大林慈濟醫院長照管理中心C據點照服員的蔡姓女子，控訴因其習慣以單手操作電腦，竟被蕭姓組長一再譏諷「單手打字只能領半薪」，更多次在會議中進行言語攻擊，讓她在同仁間抬不起頭來，而且還會不定期檢查手機，種種職場霸凌令她感到工作壓力沉重，才會有輕生念頭。

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蔡女的母親表示，其女兒工作認真，只因不熟悉電腦操作以單手打字，竟一再遭當眾羞辱，原以為大林慈濟醫院是以大愛為宗旨，工作環境應該充滿關懷與友善，沒想到竟淪為女兒的噩夢，希望上人與醫院重視職場霸凌事件，還她女兒一個公道。

醫院回應表示，針對蔡姓照服員的指控已啟動內部調查程序，其中有關於「單手打字只能領半薪」一事，蕭姓組長澄清只是開玩笑，並沒有羞辱的意思，院方將進一步檢討工作環境，保障每位員工工作權益與尊嚴。

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