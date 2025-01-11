黃國昌揪小草司法節「釘孤枝」 柯建銘：天大荒謬自尋死路

民進黨團總召柯建銘批評，民眾黨代理黨主席黃國昌在司法節這天要上街頭，這是天大荒謬的事情、自尋死路。（資料照）

2025/01/11 12:44

〔記者陳政宇／台北報導〕今（11日）天是司法節，民眾黨號召支持者赴台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲並抗議司法不公。立法院民進黨團總召柯建銘批評，民眾黨代理黨主席黃國昌在司法節這天要上街頭，這是天大荒謬的事情、自尋死路，國民黨和民眾黨距離歷史的焚化爐就剩最後一步路，很快會化作輕煙，從此在台灣政壇消失。

柯建銘今召開記者會表示，今天是111，黃國昌在司法節要上街頭，這是一個天大荒謬的事情，自尋死路，反正黃每天都在表演自殺、每天在說謊，111釘孤支、打群架，這是什麼意思？這天是光棍節，民眾黨和國民黨最後一定會變成光棍黨，會走進歷史的焚化爐。

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柯建銘直言，在司法節這天，黃國昌搞這個是天大的荒謬，藍白距離歷史焚化爐就剩最後一步路，很快會化作一股輕煙，從此在台灣政壇上消失。

此外，立法院昨否決行政院所提「憲法訴訟法」修法覆議案。柯建銘強調，民主進步黨從上到下，絕對恪遵憲法、絕不違憲，覆議案失敗以後，行政院當然會擇期副署、讓總統公告，民進黨不可能做任何違憲的事情，況且他在立法院31年來一直主張，所有政治人物乃至於政務官，都要有公法及憲法上的常識，否則天天違憲，立法院就可以關門了。

「表現違憲的是誰？是藍白！」柯建銘痛批，藍白天天毀憲亂政，還渾然不知、恣意妄為，以為國會多數什麼都可以幹，最後這兩個政黨一定是被掃進歷史的焚化爐，而且是很快的。

柯建銘說，因為藍白橫豎不可能執政、也不想執政，柯文哲涉犯「貪污治罪條例」，而「選罷法」規定很清楚，一審判十年以上就沒有參選資格，國民黨現在毀憲亂政、不承認憲法，一心一意接受中國國家領導人習近平的指揮，要讓台灣送給大陸和平解放，現在台灣的局勢就是如此。

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