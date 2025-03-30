捷運南環段新店至政大段開工 串聯雙北最後一塊拼圖

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜30日共同主持環狀線南環段CF670區段標工程開工動土典禮，並焚香祝禱工程順利。（記者方賓照攝）

2025/03/30 12:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕雙北合作推動捷運環狀線南北環段，已於去年全數決標，其中南環段CF670標（新店至政大段）今（30）日舉辦開工動土典禮，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安共同出席，祈求工程順利。侯友宜強調，南環段CF670標是連接雙北地區最重要的一塊拼圖，象徵南北環在新北境內已「全面啟動」，朝2031年完工目標努力。

新北市長侯友宜指出，捷運南北環完工後，將串聯已通車的新北環狀線及文湖線，形成三環六線中的第一環，今日開工代表雙北合作的環狀線南北環段在新北境內全數動工，南環段CF670區段標同時也是連接雙北市的最後一塊拼圖。

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新北市捷運工程局指出，南環段CF670區段標路線從新北環狀線大坪林站延伸至新北境內設置1座車站，穿越景美溪，沿木柵路二段銜接秀明路一段，至台北市文山區文山公園旁設Y2A站止，全長約3.53公里，共4座地下車站、四段全長3114公尺的潛盾隧道。

侯友宜強調，南環段2031年完工後，可轉乘營運中的文湖線動物園站，完成新北市推動三環六線中的第一環，未來還能串聯東環，市民能從新店「一車到底」直達內湖，不必再繞一大圈。

侯友宜表示，南環段CF670標在新北境內設有1座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，已請施工團隊務必審慎規劃施工步驟，做好鄰房保護，避免施工過程造成損鄰事件發生；這條路線在新北市境內工程由台北捷運局統籌施工推動，為了讓工程如期如質完工，新北市政府負責都市計畫變更、用地取得及交通維持計畫等作業，盼降低交通衝擊。

新北市捷運工程局李政安說明，南北環段在新北境內共有4個區段標，除了今日開工的南環段CF670標（新店政大段）外，北環段還有CF680A（五股蘆洲段）、CF680B（蘆洲三重段）及CF680C（北機廠），象徵雙北合作的環狀線南北環段在新北境內全數動工。

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜30日共同主持環狀線南環段CF670區段標工程開工動土典禮，並焚香祝禱工程順利。（記者方賓照攝）

捷運南環段2031年完工後，可轉乘營運中的文湖線動物園站，完成新北市推動三環六線中的第一環。（新北市捷運工程局提供）

捷運南環段CF670區段標工程今日舉行開工動土典禮。（記者賴筱桐攝）

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