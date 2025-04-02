退將籲覺醒挺大罷免 「鷹爸」徐柏岳被踢出空官群組

2025/04/02 11:41

退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳（右）兩個兒子徐以諾（左一）、徐以樂（右二）都踏上軍旅生涯。圖為徐以樂2020年美國西點軍校畢業學成歸國。（資料照，記者陳文嬋攝）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳昨（1）日公開力挺大罷免，今天卻透露事後竟因此被踢出空軍官校校友群組。他直言心情很釋然，並嘲諷地說「終於可以脫離幫派式的舔共集團」。

退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳稍早在「Threads」發文表示，剛才被踢出空軍官校群組，因為昨天的反共表態。他坦言，心中很釋然，終於可以脫離這種幫派式的舔共集團，孩子看了也哈哈大笑，「真的很爽」。

徐柏岳昨天在「退役將領挺身反共護台：大路跑大縱走」記者會上發言表示，軍校的群組連台灣和蔡英文都不能提，而他站出來挺罷免，呼籲五、六年級生要覺醒，也為孩子覺醒，「如果我們這些父母、軍人以榮譽感為優先，其實軍校教育訓練的本質是讓我們有正直的性格」。

退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（擷取自徐柏岳臉書）

徐柏岳強調，在國家危難之際，如果繼續選擇逃避，繼續選擇親共，「我覺得那是一個可恥的記號，我盼望國民黨能夠覺醒，你的黨在台灣人民餵養你75年之後，居然還有這種黨天下的思想」。

徐柏岳在記者會上指出，他2個兒子均就讀美國的軍校，也向他表示願意為台灣犧牲，讓他能夠更勇敢地站出來，「天啊我養這麼大，一個29歲、一個31歲，告訴我的答案是可以為國捐軀，我有甚麼好可恥的」。

徐柏岳對兒子說，中華民國國軍曾經有一組人，青年軍、新一軍、新三十八師、第四軍官訓練班五十萬人，培育出的軍官個個反共，這批遺眷站出來吧，誰說中華民國是國民黨的，中華民國是熱愛這塊土地的國軍弟兄們保衛的。

退將丘衛邦：國民黨已是共產黨的走狗

87歲陸軍退役少將丘衛邦在昨日記者會上也說，68年前為了捍衛國家，高中畢業後志願保送陸軍軍官學校，接受嚴格的軍事教育，畢業後在本島、金門、馬祖帶兵練兵，為了中國國民黨的團結，申請提前七年以少將軍階退伍，在全國代表大會上發言，力抗分裂黨的李登輝主席。

丘衛邦表示，如今決心參加前聯電董事長曹興誠的衛國行列，「期盼軍中袍澤、國人同胞，以及中國國民黨的同志都能捍衛中華民國」，將目前在立法院中親共、舔共、危害國家安全的立法委員罷免，希望這次大罷免能夠成功。

反共護台志工聯盟等民間團體1日舉行「退役將領挺身反共護台」記者會，退役陸官丘衛邦（前排右二）及退役飛官徐柏岳（後排右一）等國軍退將現身力挺大罷免。（資料照）

丘衛邦指出，台北市議員問台北市長蔣萬安，哪一個國家消滅中華民國，「他支支吾吾講不出來，現在的國民黨已經是共產黨的走狗」，全台灣所有不分黨派應該團結起來，化獨漸統、在民主自由力量下轉化中國，使中國的共產黨覺醒，放棄共產黨主義實行三民主義，才是中華民族、世界的發展之道。

最後，丘衛邦提到，中華民國面臨危機存亡之秋，中國極權中共正千方百計妄圖侵犯台灣，台灣內部竟有一批親共、舔共、濫權，導致國家崩潰的立委，「我們請求政府必須盡全力協助所有愛國人士，以大罷免的方式將這些親共、舔共、濫權立委全部加以清除，以保障國家安全」。

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