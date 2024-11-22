復合被拒 國中老師開槍同校女師 卡彈未擊發 槍藏學務處沙發 警逮捕

高市某國中黃姓男教師在學校朝同校女老師開槍，雄地檢署依殺人未遂罪起訴。（資料照）

2024/11/22 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市某國中任教的黃姓男教師與同校女老師分手後，黃求復合遭拒，竟上網買兩把手槍，到學校朝前女友開槍，所幸卡彈女老師躲過一劫，黃把槍藏在學務處沙發，辯稱是要阻止前女友自殺，仍遭聲押獲准，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴。校方教評會今年八月決議不續聘將黃開除。

學校停車場堵人 先持電擊棒攻擊

檢方指出，卅一歲黃姓男教師，曾與同校女老師交往三個月，女老師以個性不合提出分手，黃多次求復合遭拒，今年六月黃上網買了一把改造手槍和一把瓦斯槍（不具殺傷力），同月廿五日下午，黃請友人開車載他到學校地下停車場，埋伏在女老師車旁，等女老師現身時，持電擊棒朝她左腹電擊。

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但遭女老師以手提包阻擋電擊不成後，進而掏出改造手槍，朝女老師開槍，幸卡彈未擊發，女老師嚇到拔腿狂奔，同校的另名女老師剛好騎車行經該處，上前安撫黃師將他帶到學務處喝茶。

黃到學務處時，趁機把槍藏在沙發椅縫裡企圖規避刑責，經主任報警當場逮捕黃師，起獲手槍及子彈十三顆。

恐怖情人行徑再次上演 檢方起訴

高雄地檢署偵查時，黃師否認要殺女老師，辯稱女老師有自殺傾向，是為了阻止女老師自殺，才會拿電擊棒「安撫」對方情緒；但檢方查出，黃師曾於二O二二年與另名女子交往時，對方當時提分手，黃師竟在不到一個月時間撥打四百八十四通電話騷擾對方，當時檢察官放他一馬獲緩起訴，沒想到黃男在緩起訴期間，又出現「恐怖情人」行徑，偵結後依殺人未遂罪將他起訴。

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