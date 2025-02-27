900萬保留地可以抵押2億？ 伍麗華：還有1萬5596筆土地被設定抵押

民進黨立委伍麗華。（資料照）

2025/02/27 10:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導立委高金素梅侄子、苗栗縣泰安鄉代高晉揚涉及苗栗縣泰安鄉一處五星級飯店開發弊案，期間高晉揚購買價值900多萬元原住民保留地，之後用2億元高價抵押給開發商。對此民進黨立委伍麗華表示，這是「借名登記」其中之一的手法，原住民土地有很多問題要解決，希望政府、立委們及族人朋友一同來正視並協助解決，還給原住民族土地正義。

伍麗華在臉書PO文表示，900萬的原保地可以設定抵押2億是「借名登記」其中之一的手法，「原保地被非原住民借名登記」現象由來已久，最高法院民事大法庭2019年針對非原住民與原住民成立借名登記契約，以規避相關規定購買原住民保留地的法律爭議，作出裁定統一見解，認為借名登記契約、買賣契約、設定地上權及將所有權移轉登記的行為，均違反禁止規定，應屬無效。

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伍麗華指出，為了解決這個原保地流失問題，她來到立法院的第一年就提出《原住民保留地管理及利用條例》，這也是原民會的優先法案，第八會期終於進入黨團協商的最後階段，只不過很多立委包括原住民立委很反抗這部法案，最終屆期不續審，這一屆她會繼續提出，她問過原民會，院版也已經送行政院待審。

伍麗華續指，由於法律並無規定原保地不能借貸，可是幾十年來願意受理的金融機構屈指可數。所以這一屆來到財政委員會推動原保地貸款，就是避免原保地透過非金融機構（當鋪、地下錢莊、公司借貸、私人借貸⋯）設定高額不可能還得起的抵押權，變相地主變成人頭。

伍麗華直言，目前的禁伐補償金，其實很多都可能落入非原住民手中，從她曾經質詢的資料來看，光是透過非金融機構做設定抵押（借名登記）的原保地就有1萬5596筆土地，原住民土地有很多問題要解決，希望政府、立委們及族人朋友一同來正視並協助解決，還給原住民族土地正義。

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